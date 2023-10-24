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Aras Bulut İynemli'ye gelen Disney Plus sorusuna yapımcı yanıt verdi

"Atatürk" filminin iki ayrı gösterim tarihi bulunuyor. İlk gösterimi 3 Kasım'da gerçekleşecekken, ikinci gösterimi 5 Ocak'ta sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak. Filmin yapımcısı Saner Ayar, Disney Plus hakkında bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli'ye gelen Disney Plus sorusuna yapımcı yanıt verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2023 13:46

Disney Plus platformunda yayınlanmaması nedeniyle tepkilere yol açan "Atatürk" dizisi, iki film halinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. İlk film 3 Kasım'da, ikinci film ise 5 Ocak'ta gösterime girecek. İlk filmin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Filmde Mustafa Kemal'i canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney Plus sorusuyla karşılaşınca yapımcı Lanistar Medya'nın patronu Saner Ayar yanıtladı.

Saner Ayar, Disney'in projeleri sadece Türkiye'ye özgü olarak durdurma kararı almadığını, aksine Amerika dışındaki tüm pazarlarda yerel üretimi durdurma eğiliminde olduğunu belirtti. Bu kararın neden sadece "Atatürk"le ilgili ses çıkardığını açıklarken, bunun nedenini Atatürk'ün büyüklüğü ve etkisi olarak açıkladı. Disney'in diğer Türkiye projelerini de durdurduğunu ifade etti ve bu kararın stratejik bir değişiklik olduğunu vurguladı.

Saner Ayar, Disney Plus'ta yayınlandığında sadece Disney üyelerinin izleyebileceği projenin şimdi tüm dünyadaki sinemaseverlere ulaşabileceğini belirtti. Film, birçok ülkede vizyona gireceğini açıkladı ve Disney'de yayınlandığında böyle bir erişim sağlanamayacağını söyledi.

Ayar, projenin Atatürk'ün tanıtımına katkıda bulunacağını ve tanıdıkça insanların daha fazla seveceğini ifade etti. "Atatürk" filminin yapım sürecini 2019 yılında başlattıklarını ve başlangıçta HBO ile görüştüklerini, ancak Disney ile anlaşmaya vardıklarını belirtti. İlk film için büyük bir bütçe harcandığını ve film ekibinin büyük bir işbirliği içinde olduğunu açıkladı.

Disney'in uluslararası kararı nedeniyle "Atatürk" dizisinin platformdan çekildiğini söyleyen Ayar, yerel yöneticilerin bu durum karşısında yapabileceği bir şey olmadığını belirtti.

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