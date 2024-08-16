Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi "Deha"nın ilk fotoğrafları yayınlandı

Show TV’de pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin ilk fotoğrafları, izleyicilerle buluştu. “Çukur” dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen İynemli, bu kez güçlü bir intikam öyküsünde başrolü üstleniyor.

Damla Serim’in kaleme aldığı, Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Deha” dizisi, yıllar sonra gerçekleşen baba-oğul hesaplaşmasıyla başlayan etkileyici bir intikam hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Aras Bulut İynemli’ye Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Ayrıca dizinin kadrosunda Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve çocuk oyuncu Yusuf Selim Uğurlu da yer alacak.

“Deha” dizisi, Aras Bulut İynemli hayranları ve Türk dizi severler için yeni sezonda büyük bir merakla bekleniyor