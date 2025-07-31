Aras Bulut İynemli'nin Üstsüz Pozu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti

Aras Bulut İynemli'nin at çiftliğinden üstsüz paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yorumlar ve beğeniler adeta yağmur gibi geldi.

Aras Bulut İynemli'nin Üstsüz Pozu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2025 13:41

Aras Bulut İynemli, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda paylaşımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak at çiftliğinde çekilen üstsüz bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kaslı vücudu ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken oyuncu, Instagram’ı adeta ateşe verdi.

At Çiftliğinden Üstsüz Paylaşım

Son olarak ‘Deha’ dizisinde başrol oynayan ve performansıyla övgü toplayan İynemli, set dışında da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 34 yaşındaki başarılı isim, bu kez doğal bir ortamdan yaptığı paylaşımıyla gündeme oturdu. At çiftliğinde çekilen üstsüz pozu, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hayranlarından Yorum Yağmuru

İynemli’nin Instagram’da yayınladığı bu kareye hayranları adeta akın etti. “Harika görünüyor”, “Çok yakışıklı”, “Adam olay” gibi yorumlar ardı ardına geldi. Oyuncunun fit fiziği ve doğal pozları, sosyal medyada viral olmasına neden oldu. Birçok takipçisi, bu paylaşımı İynemli’nin en çarpıcı karelerinden biri olarak değerlendirdi.

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