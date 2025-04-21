Aras Bulut İynemli’den ameliyat sonrası ilk paylaşım: “İyiyim”

Aras Bulut İynemli, yeni dizisi Deha’nın setinde yaşadığı kaza sonrası bileğini kırmış ve acil ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncudan merakla beklenen ilk hastane paylaşımı geldi.
Set Kazasında Bileğini Kırdı, Apar Topar Ameliyata Alındı
“Deha” dizisindeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz ay sette yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını korkuttu. Bileğindeki kırık nedeniyle acilen ameliyata alınan başarılı oyuncu, operasyonun ardından bir süre evinde istirahat etti.
Hastaneden İlk Kare: Fizik Tedavi Süreci Başladı
Sağlık durumu hızla iyileşen İynemli, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye giderek kontrollerini yaptırdı. Doktor gözetiminde fizik tedaviye başlayan oyuncu, sosyal medya hesabından ilk kez hastanede çekilen bir karesini paylaştı. Paylaşımına “İyiyim” notunu düşen İynemli, hayranlarını rahatlattı.
Hayranlarından binlerce “Geçmiş olsun” mesajı alan oyuncuya; “Gözümüz yolda kalmıştı”, “Daha güçlü döneceğine eminiz”, “Her halin yakışıklı” gibi yorumlar yapıldı.