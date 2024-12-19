Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz'den aşk iddialarına net yanıt!

Eylül Ersöz: "Sadece Yakın Arkadaşız"

Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getiren Eylül Ersöz, katıldığı bir programda şu sözleri dile getirdi:

“Bu konu artık çok uzadı. Açıklık getireyim, bitsin gitsin. Aras ile yakın arkadaşız. Hiç öyle bir şey yok.”

Aras Bulut İynemli: "Öyle Bir Şey Yok"

Geçtiğimiz günlerde set çıkışı objektiflere takılan Aras Bulut İynemli, muhabirlerin soruları karşısında kısa bir şaşkınlık yaşadı. İynemli, aşk iddialarına ise kısa ve net bir yanıt vererek, “Arkadaşlar, öyle bir şey yok” dedi.

Dizide Kardeşlik, Gerçek Hayatta Dostluk

Eylül Ersöz, ‘Deha’ dizisinde Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Devran karakterinin kardeşi Ceylan rolüyle ekranlara geliyor. İkili arasındaki uyum, dizide dikkat çekerken, dostluklarının gerçek hayatta da güçlü bir bağa dönüştüğü ifade edildi.

Bu açıklamalarla birlikte ikili arasında herhangi bir romantik ilişki olmadığını netleştiren Ersöz ve İynemli, iş birliklerinin sadece profesyonel çerçevede olduğunu bir kez daha vurguladı.