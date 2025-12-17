Aras Bulut İynemli New York Sokaklarında! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, New York tatilinden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Tiyatro ve basketbol maçına giden İynemli'nin New York pozlarına beğeni yağdı.

Aras Bulut İynemli New York Sokaklarında! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
Yayın Tarihi : 17-12-2025 13:37

Ekranların sevilen ismi Aras Bulut İynemli, yoğun çekim temposuna kısa bir mola vererek soluğu Amerika’nın kalbi New York’ta aldı. Başarılı oyuncu, metropol turundan renkli kareleri takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi topladı.

New York’un Altını Üstüne Getirdi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki unutulmaz "Mete" karakterinden günümüze kadar pek çok dev projede başrol oynayan İynemli, bu kez hayranlarının karşısına New York sokaklarındaki keyifli halleriyle çıktı. Simgesel caddelerde ve şehrin hareketli noktalarında çekilen fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sadece Gezi Değil, Kültür Turu

Ünlü oyuncunun tatil programı oldukça dolu gözüküyor. İynemli, sadece yürüyüş yapmakla kalmadı; New York’un kültürel ve sportif etkinliklerine de dahil oldu. Paylaşımlarında şu detaylar dikkat çekti:

  • Broadway Esintisi: Şehrin meşhur tiyatro sahnelerini ziyaret etti.

  • NBA Heyecanı: Basketbola olan ilgisiyle bilinen oyuncu, bir basketbol maçını yerinde izleyerek o anları ölümsüzleştirdi.

Yakışıklı oyuncunun enerjik ve tarz hali, takipçilerinden "New York sana çok yakışmış" yorumlarını beraberinde getirdi.

