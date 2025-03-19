Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!

Aras Bulut İynemli, yoğun çalışma temposunun ardından kendini 1 milyon TL’lik saatiyle ödüllendirdi! İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 12:37

Aras Bulut İynemli, yoğun çalışma temposunun ardından, büyük bir başarıyı kutlamak için kendisine Rolex Sky-Dweller modeli bir saat hediye etti. Son dönemde rol aldığı reklam filmleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirttiği bu özel saati satın alarak başarısını ödüllendirdi.

1 Milyonluk Saat

Aras Bulut İynemli'nin yeni saatini dünya çapında birçok ünlü ve iş insanı tarafından tercih ediliyor. Özellikle yıllık takvim mekanizması sayesinde her zaman doğru tarihi gösteren saat, kullanıcılarına mükemmel bir zaman yönetimi sunuyor. Aras Bulut İynemli de bu özel saati seçerek, hem tarzını hem de başarılarını kutlamış oldu.

Aras Bulut İynemli'nin Başarıları

Ünlü oyuncu, özellikle son zamanlarda büyük projelerdeki performansıyla dikkat çekiyor. Hem televizyon hem de reklam dünyasında büyük ilgi gören İynemli, başarısını böyle prestijli bir hediye ile taçlandırdı.

 

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