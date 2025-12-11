Aras Aydın'dan Duygusal Anlar: Ödülünü Alırken Gözyaşlarını Tutamadı!

GQ Ödül Töreni'nde "Yılın Uluslararası Başarı" ödülünü alan Aras Aydın, ödül konuşmasında rahmetli babasından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Aydın, ödülünü annesine ve eşi Melis Birkan'a ithaf etti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2025 10:40

Oyuncu Aras Aydın, katıldığı GQ Ödül Töreni'nde "Yılın Uluslararası Başarı" ödülünün sahibi oldu. Ancak ödülünü alırken yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Ödülü Annesine Armağan Etti

Aras Aydın, konuşmasının başında yakın zamanda rahmetli olan babasından bahsederken duygularına yenik düştü. Oyuncunun gözyaşlarına boğulduğu o anlarda, salondaki izleyiciler alkışlarıyla kendisine destek oldu.

Duygusal anların ardından konuşmasına devam eden Aras Aydın, ödülünü her zaman yanında olan ve hala kendisiyle ilgilenen ve sık bir bağ kuran annesine armağan ettiğini söyledi. 

Ayrıca ünlü oyuncu, her zaman yanında olan eşi Melis Birkan'a da teşekkürlerini iletti.

