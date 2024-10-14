‘ARAF: Bir mor ve ötesi Müzikali’ Geliyor!

BKM’nin heyecan uyandıran yeni prodüksiyonu ‘Araf: Bir mor ve ötesi Müzikali’ uzun zamandır merakla beklenen bir buluşmayı seyircilerin karşısına çıkarıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ‘mor ve ötesi’ şarkılarını canlı bir orkestrayla birlikte sahneye taşıyacak!

‘Araf: Bir mor ve ötesi Müzikali’ için güçlü bir oyuncu kadrosu bir araya geldi. Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan ve Canan Ergüder’in başrolü paylaştığı müzikalde Beyti Engin, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber sahnedeki yerini alacak.

Oyuncular sahnede ‘mor ve ötesi’ şarkılarını seslendirirken canlı bir orkestra onlara eşlik edecek. Seyirciler bir yandan görsel bir şölen yaşarken diğer yandan ‘mor ve ötesi’ şarkılarıyla zaman tüneline girecek.

İlk oyun tarihleri açıklandı, biletler yakında satışta…

Sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircileri ile buluşmaya hazırlanan benzersiz müzikalin ilk oyun tarihleri açıklandı. 25,26 ve 27 Kasım’da seyircinin karşısına çıkacak olan ‘Araf: Bir mor ve ötesi Müzikali’nin biletleri yakında satışa açılacak. Müzikal; sahne prodüksiyonu, tasarımları, müzikleri ve sürprizleriyle perde açmaya hazırlanıyor.

Çok eski bir öyküyü yepyeni bir sunumla buluşturacak olan ‘Araf: Bir mor ve ötesi Müzikali’ yakında sahnede!