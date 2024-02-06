'Arabada prezervatif çöpü buldum' dedi Hasan Can Kaya şoke oldu

Hasan Can Kaya'nın popüler programı "Konuşanlar"da, Kaya ile yapılan röportaj büyük ilgi gördü. Programa konuk olan evli çiftin sohbeti, özellikle kadının kocasının çapkınlıklarıyla ilgili ifadeleri nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadın, kocasının arabasında bulduğu eşyaları detaylı bir şekilde anlatarak hem izleyicileri hem de Hasan Can Kaya'yı şoke etti.

'Arabada prezervatif çöpü buldum' dedi Hasan Can Kaya şoke oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2024 09:41

Exxen'in popüler programı Konuşanlar'a katılan karı-koca, paylaştıkları hikayeyle sosyal medyada geniş bir konuşma yarattı. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, kadına eşinin çapkınlıklarını sorması üzerine, kadın kocasının bu alışkanlığından bıktığını ve artık takip etmeyi bıraktığını ifade etti.

Hasan Can Kaya'nın "Serbest mi bıraktın?" sorusuna, kadın "Çok uğraştım, fakat olmuyor. Artık bıraktım" diyerek cevap verdi. Kadın, kocasının arabasında bulduğu çeşitli eşyaları detaylı bir şekilde anlatarak izleyenleri ve Hasan Can Kaya'yı şaşırttı: 

"Arabayı arkadaşları alıyor güya, bir gün ruj buldum, bir gün toka buldum en son prezervatif çöpü buldum bu ne ya dedim, arkadaşımın oğlunun dedi..." 

Hasan Can Kaya, kadının açıklamalarına şaşkınlıkla yaklaşarak, "Oğlum, neden arabaya atıyorsun? Büyük mü?" dedi. Konuk verdiği cevapta, "Taksiydi, mahallede kime lazımsa anahtarı alıp gidiyorlardı" ifadeleri dikkat çekti. Hasan Can Kaya ise "Arabayı verebilecek birine benzemiyorsun, hiç inanmıyorum" şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.

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