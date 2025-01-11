'Annem Ankara'dan çarpıcı tanıtım

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği ‘Annem Ankara’ soluksuz izlenecek yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekrana gelecek. 

'Annem Ankara'dan çarpıcı tanıtım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2025 19:00

Çocukları için bıkmadan mücadele veren Zuhal başına gelen tüm olumsuzluklara rağmen gemisini terk etmiyor. Bir yandan ekmek bayisini yeniden ayağa kaldırmak için çabalayan Zuhal diğer yandan çocukları için çabalamaya devam ediyor.

Gizemli bir adam geliyor…

Annem Ankara’nın yayınlanan tanıtımında Nazan’ı cezaevinde ziyaret eden gizemli adam Rıza’nın, Hasan’dan intikam almak için elinden geleni arkasına koymayacağı belli oldu. Soydaşlı ailesi, omuz omuza mücadele edip düzlüğe çıkacaklarını düşünürken, onları daha zor günler beklemektedir. 

‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. 

‘Annem Ankara’ yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de. 

 

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