Anne sütü kadar sağlıklı ve faydalı meyve suyu! Canan Karatay çocuklara mutlaka içirin diyor

Son yıllarda beslenme ve besin maddeleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay yine herkesin dikkatini çeken bir açıklamada bulundu. Karatay'a göre, zeytinyağı dünyanın en sağlıklı meyve suyu. Zeytinyağının anne sütüyle aynı olduğunu söyleyen Karatay, çocukların mutlaka zeytinyağı içmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha önce de inasanların yanlış beslenme alışkanlıklarını kendine has uslubuyla eleştiren ve sağlıklı beslenme ve besin maddeleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Canan Karatay'ın son açıklaması da oldukça dikkat çekici. Zeytinyağının faydalarından bahseden karatay, doğal zeytinyağının en sağlıklı ve faydalı meyve suyu olduğunu söyledi.

Zeytinyağını anne sütüne benzeten Karatay, "doğanın yetişkinlere bahşettiği anne sütü." ifadesini kullandı. Anne sütü ile zeytinyağı benzerliğini de açıklayan Karatay, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslendiğini ve anne sütünün bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerdiğini dile getirdi. Ayrıca Bebebklerin anne sütü sayesinde tüm hastalıklardan korunduğuna da dikkat çeken Karatay, zeytinyağının da yetişkinler için aynı işlevi yerine getirdiğini söylledi.

Zeytinyağının Faydaları

Kalps Sağlığını Korur

Zeytinyağı bol miktarda oleik asit içerir. Bu sayede kalp sağlığını koruyan zeytinyağı, diğer yağ türlerinin aksine kötü kolesterolü önlerken, iyi kolesterolü ise yükseltir.

Serbest Radikalleri Yok Eder

Zeytinyağı zengin antioksidan maddeler sayesinde vücutta serbest radikalleri yok eder. Bu sayede serbest radikaller nedeniyle oluşabilecek kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa karşı vücudu koruma kalkanı altına alır.

Damarları Genişletir

Zeytinyağının içerdiği antioksidanlar aynı zamanda damarları genişletir ve damar tıkanıklığını da önler. Böylelikle dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan zeytinyağı, kan akışını hızlandırır ve organların ihtiyacı olan oksijeni almasını sağlar.

Kabızlığı Önler Mideyi Korur

Zeytin yağının zengin oleik asit içeriği, sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kabızlığı önleyen zeytin yağı, aynı zamanda mide asidini dengleyerek gastrid ülser gibi mide rahatsızlıklarını da önler.

Kemikleri Destekler

Zeytinyağı güçlü bir polifenol kaynağıdır. Bu sayede kemik sağlığını desteleyen zeytinyağı, aynı zamanda kemik erimesi hastalıklarına karşı da güçlü bir takviye niteliğindedir.

Cildi Nemlendirir

Zeytinyağı cildinizin başlıca dostudur. İçerdiği E vitamini sayesinde cildi besleyen zeytinyağı, cildi nemli tutarak kırışıklıkları önler ve böylece yaşılık belirtilerini de yok eder. Zeytinyağının hem tüketilmesi hem de cilde doğrudan sürülmesi oldukça faydalıdır.

Beyin Fonksiyonlarını Korur

Zeytinyağının zengin polifenol içeriği kemiklerin yanında beyni de oldukça güçlendirir. Beyin fonksiyonlarının korunmasını ve düzgün çalışmasını sağlayan zeytinyağı, aynı zamanda Alzheimer ile de savaşır.