Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri evlendi

Oyuncu Gonca Vuslateri, anne olma heyecanıyla dolu bir paylaşım yaparak gündeme geldi. Yaklaşık yedi aylık hamile olan Vuslateri, sevgilisiyle dünyaevine girdiğini duyurdu ancak sevgilisinin adı ve diğer detaylar hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Evlilik duyurusunda, bir yıldan fazla süredir süregelen ilişkilerinin ilk günlerine de göndermede bulundu ve duygularını "İyi ki sohbetimiz hiç bitmedi ve başım omzuna düştü Levent" şeklinde ifade etti.

Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 18:37

37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ekim ayında sevindirici bir haberle gündeme gelmiş, bebek beklediğini duyurmuştu. Duyurusunda hamile olduğunu belirten Vuslateri, "Evet, hamileyim. Henüz erken bir dönemde olduğunu belirtmek istiyorum. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma yeteneğim zaten var. Öncelikle herkesin şaşkınlığını gidermek istiyorum. Bu durum genellikle böyle olabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet memuru olan sevgilisinin kimliğini açıklamayan oyuncu, konuyla ilgili sorulara, "Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık" şeklinde yanıt vermişti.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla evlendiğini duyuran Vuslateri, "Evet. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti bitti yani. Sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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