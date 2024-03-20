Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri evlendi

37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ekim ayında sevindirici bir haberle gündeme gelmiş, bebek beklediğini duyurmuştu. Duyurusunda hamile olduğunu belirten Vuslateri, "Evet, hamileyim. Henüz erken bir dönemde olduğunu belirtmek istiyorum. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma yeteneğim zaten var. Öncelikle herkesin şaşkınlığını gidermek istiyorum. Bu durum genellikle böyle olabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet memuru olan sevgilisinin kimliğini açıklamayan oyuncu, konuyla ilgili sorulara, "Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık" şeklinde yanıt vermişti.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla evlendiğini duyuran Vuslateri, "Evet. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti bitti yani. Sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



