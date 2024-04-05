Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'

Son olarak seçim gününde karnı burnunda pozunu paylaşarak 'Son ayıma girdim' diyen Eda Ece, dün kızını kucağına aldı. Anne olan Eda Ece ilk paylaşım geldi...

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 17:25

Son seçim gününde karnı burnunda bir poz paylaşarak "Son ayıma girdim" diyen Eda Ece, dün kızını dünyaya getirdi. Sevinçli haberi Galatasaray Basketbol takımının resmi Instagram hesabı duyurdu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti, kızlarına "Mina İpek" ismini verdiler.

Eda Ece, kızı Mina İpek'i kucağına almanın mutluluğunu sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Ünlü isim, şu sözleri kullandı:

"Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz."

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