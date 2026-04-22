Ankara’da Müzik Tarihine Geçecek Gecce: Dünya Prömiyerleri Sahneye Çıkıyor!

Bu yıl 40. edisyonuyla dikkat çeken Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Türk bestecilerin eserlerini görünür kılma geleneğini güçlü bir konserle sürdürüyor. Festival programında yer alan Ensemble Klasik Keyifler konseri, hem tarihsel birikimi hem de çağdaş üretimi aynı sahnede buluşturuyor.

Özellikle festivalin 40. yılına özel hazırlanan bu program, yalnızca bir konser deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin müzik mirası ile güncel bestecilik anlayışı arasında dikkat çekici bir köprü kuruyor. Bu nedenle etkinlik, klasik müzik dünyasında önemli bir referans noktası haline geliyor.

“Yurdunum Saz Şairine”: Geçmişten Geleceğe Bir Müzikal Yolculuk

Konserin ana eksenini oluşturan “Yurdunum Saz Şairine” başlıklı program, Türk müziğinin köklerine uzanan güçlü bir anlatı sunuyor. Başlığını besteci Ekrem Zeki Ün’ün 1930’larda yazdığı ithaftan alan eser, batı kontrpuan anlayışı ile Türk makamlarını bir araya getiriyor.

Bu yönüyle eser, erken dönem kültürel sentez arayışının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca şimdiye kadar yalnızca bazı bölümleri seslendirilmiş olan bu yaylı çalgılar dörtlüsü, ilk kez tamamıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Böylece festival, müzik tarihinde önemli bir boşluğu da dolduruyor.

Sahnedeki güçlü kadro ise dikkat çekiyor. Atakan Turaç, Yağızcan Keskin, İmge Tilif, Ceren Türkemenoğlu, Laura Krentzman ve Gözde Yaşar’dan oluşan topluluk, bu özel repertuvara hayat veriyor.

İlk Seslendirmelerle Zenginleşen Program

Konserin ikinci bölümü, çağdaş Türk bestecilerinin üretimlerine odaklanıyor. Atakan Turaç, Sedat Özdemir ve Durmuş Ali Öztürk’ün eserleri, geleneksel halk müziği unsurlarını yaylı çalgılarla buluşturan özgün bir yaklaşım sunuyor.

Bununla birlikte programın en heyecan verici kısmı, ilk kez seslendirilecek yeni eserler oluyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın siparişiyle hazırlanan Berfin Deniz Çarıkcıoğlu’nun “Büyük Ateşler Yanınca” ve Sabina Khujaeva Abay’ın “Evliya Çelebi Rüyası” adlı eserleri, dinleyiciyle ilk kez buluşuyor. Bu prömiyerler, festivalin yenilikçi kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ankara’da Kaçırılmayacak Bir Müzik Gecesi

Konser, yarın saat 20.00’de Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Program, hem klasik müzik tutkunlarını hem de yeni sesler keşfetmek isteyen dinleyicileri aynı çatı altında buluşturuyor.

Bu nedenle etkinlik, yalnızca bir konser olmanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda Türkiye’de bestecilik üretiminin geldiği noktayı gözler önüne seren güçlü bir vitrin işlevi görüyor.