Anıl Şallıel ve Tuğkan "Aç Kapıyı Gir İçeri" için bir arada

Sakiler, Dedublüman, Tuğçe Kandemir, Koray Avcı, Gripin ve Elif Buse Doğan ile projelerini yayınlayan ve şimdi de albümün yedinci çıkışını Tuğkan ile gerçekleştiren sanatçı, Özdemir Erdoğan’ın klasikleşen eseri Aç Kapıyı Gir İçeri şarkısına Tuğkan’ın kendine has vokaliyle bambaşka bir yorum getiriyor.

Prodüktörlüğünü Anıl Şallıel’in üstlendiği ve mix&mastering çalışmalarının Emin Macbayli tarafından gerçekleştirildiği proje, ağırlıklı olarak pop ve funk öğeleri kullanılarak dinleyiciler 70’ler sounduna yolculuğa çıkıyor.

Anıl Şallıel: ‘’ Projenin yedinci çıkışı efsane müzisyen Özdemir Erdoğan’ın şarkısı olan Aç Kapıyı Gir İçeri isimli eser oldu. Geçtiğimiz senelerde Spotify‘da dinlenme rekorları kıran çok değerli dostum Tuğkan ile bu şarkıyı tekrardan sizler için yorumladık. Müziğin ritmine kapılacağınız yeni projemiz umarım hoşunuza gider.’’ sözleriyle duygularını ifade ediyor.

Anıl Şallıel ve Tuğkan, klip çekimi için Emrah Özbilen yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

Anıl Şallıel & Tuğkan – Aç Kapıyı Gir İçeri, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Warner Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yayımda!