Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’tan heyecanla beklenen yeni çalışma: “Kalmadı Tadım Tuzum”

Sözlerini ve müziğini birlikte yaptıkları, alternatif ve rap müziğin sevilen isimlerinin yeni şarkısı, duygusal bir hikayeye sahip. Müzikte ise old school ve modern tarzların harmanlandığı bir kompozisyon bulunuyor. Şarkının prodüktör koltuğunda ise, önceki şarkılarında da aynı görevi üstlenen Ouz Baydar oturuyor.

Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’ın uzun zamandır heyecanla beklenen yeni şarkısı “Kalmadı Tadım Tuzum”, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak ve şarkının lirik videosu da Anıl Piyancı youtube kanalında yayında olacak.