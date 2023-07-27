Advert

Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’tan heyecanla beklenen yeni çalışma: “Kalmadı Tadım Tuzum”

Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirdikleri işbirlikleri ile dinleyicileriyle buluşan Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak, 28 Temmuz’da yayınlayacakları yeni teklileri “Kalmadı Tadım Tuzum” için yeniden bir araya geldi.

Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’tan heyecanla beklenen yeni çalışma: “Kalmadı Tadım Tuzum”
Yayın Tarihi : 2023-07-27 16:25

Sözlerini ve müziğini birlikte yaptıkları, alternatif ve rap müziğin sevilen isimlerinin yeni şarkısı, duygusal bir hikayeye sahip. Müzikte ise old school ve modern tarzların harmanlandığı bir kompozisyon bulunuyor. Şarkının prodüktör koltuğunda ise, önceki şarkılarında da aynı görevi üstlenen Ouz Baydar oturuyor.

Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’ın uzun zamandır heyecanla beklenen yeni şarkısı “Kalmadı Tadım Tuzum”, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak ve şarkının lirik videosu da Anıl Piyancı youtube kanalında yayında olacak.

Benzer Haberler
Ali Irmak’tan sürpriz single: Gül Yüzlü Şah-ı Ali Irmak’tan sürpriz single: Gül Yüzlü Şah-ı
‘Oyun Bitti’ filminin okuma provası yapıldı ‘Oyun Bitti’ filminin okuma provası yapıldı
Rec Rocero Meksika’da Rec Rocero Meksika’da
Hadise, Bodrum'da Hadise, Bodrum'da
Edis'ten Bodrum Antik Tiyatro'da Unutulmaz Konser Edis'ten Bodrum Antik Tiyatro'da Unutulmaz Konser
Müzik dünyasına Sera Tübek geliyor! Müzik dünyasına Sera Tübek geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
  • 25-07-2023 21:38

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi