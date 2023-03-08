Anıl Altan, 'Hayatımız Roman' için sete çıktı!

Roman halkının yaşadığı zorlukları kendilerine özgün naifliği ile atlatmaya çalışan filmde, bir roman mahallesine mecburen yolu düşen Nihat karakterine hayat veren Altan, Çanakkale’de sete çıktı. Anıl Altan’ın başrolünde yer aldığı ‘Hayatımız Roman’ filminde yakışıklı oyuncuya Aslı Bekiroğlu eşlik ederken, proje kuvvetli oyuncusu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin çekimleri yaklaşık dört hafta boyunca Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleşecek. Anıl Altan ‘Hayatımız Roman’ filmiyle birlikte bu yıl dört farklı projeyle seyirci karşısına çıkacak.