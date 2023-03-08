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Gecce Magazin Haberleri

Anıl Altan, 'Hayatımız Roman' için sete çıktı!

Son dönemde projeden projeye koşan yakışıklı oyuncu Anıl Altan, bu kez bambaşka bir rol ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, yönetmenliğini Savaş Sancak’ın üstlendiği ‘Hayatımız Roman’ filmi için kamera karşısına geçti.

Anıl Altan, 'Hayatımız Roman' için sete çıktı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-03-2023 15:04

Roman halkının yaşadığı zorlukları kendilerine özgün naifliği ile atlatmaya çalışan filmde, bir roman mahallesine mecburen yolu düşen Nihat karakterine hayat veren Altan, Çanakkale’de sete çıktı. Anıl Altan’ın başrolünde yer aldığı ‘Hayatımız Roman’ filminde yakışıklı oyuncuya Aslı Bekiroğlu eşlik ederken, proje kuvvetli oyuncusu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin çekimleri yaklaşık dört hafta boyunca Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleşecek. Anıl Altan ‘Hayatımız Roman’ filmiyle birlikte bu yıl dört farklı projeyle seyirci karşısına çıkacak.

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