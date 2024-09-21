Ani kalp krizi gençleri tehdit ediyor

Gençlerde kalp krizi riski düşük ancak daha ölümcül seyrediyor. Kalp damarlarının tıkanması çocukluk çağında bile beslenme bozuklukları ve genetik yatkınlık ile ilişkilidir. Sigara kullanımı damar sertliği ve buna bağlı olarak gelişen damar tıkanıklığını artırıcı etki gösterir. Bu nedenle, özellikle sigara içen, düzensiz ve yüksek kolesterol içerikli diyet ile beslenen, düzenli egzersiz yapmayan genç kişilerde kalp krizi geçirme riski bulunuyor. Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Batur Gönenç Kanar, gençlerde kalp krizi tehditleri ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Kalp hastalığı kaderiniz değil seçiminizdir!

Kalp krizine kadar gidebilen damar tıkanıklığı oluşması uzun bir süreçtir. Kalp damarlarının tıkanması yavaş yavaş ve uzun bir zamanı kapsarsa, kalp kendini bu duruma hazırlar. İleri yaştaki kişilerde kalp krizi meydana geldiğinde, kalp bu süreçte hazırladığı “kollateral damar” denilen yan yollar aracılığıyla kalbe oksijen götürmeye devam eder. Ancak genç yaşta geçirilen ani kalp krizlerinde, kalp bu duruma hazırlıksızdır. Bu yan yollar henüz oluşmamıştır. Böylece sonuç daha ciddi olur.

Kalp ve damar sağlığını korumak için ‘’Omega 3’’

Ani kalp krizi riskini azaltmak için en önemli faktör doğru beslenme, stressiz ve aktif bir yaşamdır. Omega 3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri bulunur. Omega 3 damar sertliği oluşumunu önler, kan basıncını düşürerek, ritim bozukluklarını ve kan şekerini düzenleyici bir etki yaratır. Geçtiğimiz günlerde Harvard Tıp Fakültesi’nde, 16 yıl süren 2.700 sağlıklı kişi üzerinde yapılan araştırma sonuçları, Omega 3‘ün kalp damar hastalıklarından ölüm riskini yüzde 27 oranında azalttığını gösterdi. Özellikle de 3 ana Omega 3 yağ asidinden biri olan DHA’nın (dokozohegzanoik asit) kalp krizi nedenli ölümleri yüzde 40 oranında, ritim bozukluğuna bağlı gelişen ölümleri ise yüzde 45 oranında azalttığını ortaya koydu. Ayrıca kandaki Omega 3 seviyeleri ile inme ve ölümcül olmayan kalp krizi arasında da önemli bir ilişki olduğu gösterildi. Ancak, ne yazık ki, Omega 3 yağ asitlerini vücut kendisi yapamıyor ve bunları mutlaka dışarıdan almak gerekiyor.

Omega 3 zengini besinler nelerdir?

Özellikle uygun ortamda yetişmiş, yağlı balıklardan somon ve sardalya Omega 3 açısından en zengin balık çeşitleridir. Yine diğer deniz ürünleri de değişen oranlarda Omega 3 içeriyor. Balık dışında ceviz, fındık, badem, ıspanak, brokoli, marul, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, soya yağını tüketmek önemlidir.