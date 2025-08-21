Amo988'den "Özür Dilerim" İlk Haftasında Trendlerde





Sözü ve müziği Amo988’e ait olan “Özür Dilerim”, duygusal sözleri ve etkileyici melodisiyle kırılan kalplerin sesi olmaya devam ediyor.



Şarkı henüz yayınlanmadan önce sosyal medya platformlarında paylaşılan kısa bir bölümüyle büyük ilgi görmüştü. Yayınlanır yayınlanmaz ise kısa sürede Youtube trend listesine 12 numaradan giriş yaptı.





“Özür Dilerim”in düzenlemesi Sezer Dinç imzası taşırken, Alaçatı sokaklarında çekilen video klibi ise Brizzy World ekibi tarafından hazırlandı.



Amo988’in yeni teklisi “Özür Dilerim”, ETL Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.