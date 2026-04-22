Amine Gülşe'den Duygusal Paylaşım: Elisa Bebekle İlk Kare Geldi!

Eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, üçüncü çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında hayatlarını birleştiren ve örnek gösterilen çift, 2020’de Eda, 2022’de ise Ela adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise ailenin en küçük üyesi Elisa dünyaya gözlerini açtı.

"Allah'a Şükürler Olsun"

Üçüncü kez kız bebek sahibi olan çift, müjdeli haberi 2 Nisan tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurmuştu. Mesut Özil ve Amine Gülşe, bebeklerinin ilk karesine "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" notunu düşerek sevinçlerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Amine Gülşe'den İlk Anne-Kız Pozu

Çiçeği burnunda anne Amine Gülşe, doğumdan kısa bir süre sonra kızı Elisa ile ilk karesini yayımladı. Bebeğini kucağına aldığı duygusal bir anı paylaşan Gülşe, fotoğrafın altına "Mis kokulu miniğim" yazarak hayranlarını duygulandırdı. Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan kare, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Elisa İsminin Anlamı Dikkat Çekti

Çiftin tercih ettiği Elisa isminin anlamı da merak konusu oldu. Arapça ve İbranice kökenli bir isim olan Elisa, "cennet kapısında bekleyen melek" ve "Allah'ın sözü" gibi derin manalar taşıyor. Özil ailesinin, çocuklarına "E" harfiyle başlayan ve benzer tınıya sahip isimler verme geleneğini bu bebeklerinde de sürdürdüğü görüldü.

Üç kız çocuklarıyla genişleyen Özil ailesi, şimdilerde Elisa bebekle birlikte yeni bir hayata alışma sürecinin tadını çıkarıyor.