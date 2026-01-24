Amine Gülşe ve Mesut Özil’den Üçüncü Bebek Müjdesi Geldi!

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, ailelerini genişletme kararı alarak hayranlarını heyecanlandırdı. Magazin dünyasının örnek gösterilen ikilisi, üçüncü kez bebek beklediklerini resmen ilan etti. 2014 Türkiye Güzeli Gülşe, bu müjdeli haber ile sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mutlu Evliliğin Yeni Heyecanı

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çift, evliliklerini huzurlu bir şekilde sürdürürken kısa sürede geniş bir aile olma yolunda adımlar attı. İlk olarak 2020 yılında kızları Eda’yı kucaklarına alan ikili, ebeveynlik duygusunu ilk kez tattı. Bu büyük sevincin ardından, 2022 yılında ikinci kızları Ela dünyaya gözlerini açtı. Amine Gülşe, her fırsatta çocuklarıyla ilgilenmenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiriyordu. Şimdi ise aileye beşinci üyenin katılacak olması, çiftin hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

Kar Tatilinde Gelen Sürpriz Paylaşım

Ünlü çift, şu günlerde çocuklarıyla birlikte kar tatilinin tadını çıkarıyor. Amine Gülşe, bu keyifli tatil sırasında takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla üçüncü çocuk haberini tüm dünyaya duyurdu. Fotoğraflarda Gülşe’nin hamile olduğu ve karnının oldukça belirginleştiği net bir şekilde görülüyor. Karlar içindeki bu samimi pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Ayrıca Gülşe, paylaşımında ailesinin mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Detaylar Henüz Gizemini Koruyor

Gülşe'nin paylaştığı kareler, hamileliğin ilerlediğine dair ipuçları veriyor. Ancak üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim, henüz bebeğin cinsiyetini açıklamadı. Aynı zamanda kaç aylık hamile olduğu konusu da şimdilik gizemini koruyor. Mesut Özil ve eşi, bu süreci şimdilik sadece yakın çevreleri ve takipçileriyle paylaştıkları bu özel karelerle kutluyor. Dolayısıyla takipçiler, bebeğin ismini ve cinsiyetini öğrenmek için bir sonraki açıklamayı bekliyor. Kısacası, Özil ailesi yeni üyelerini karşılamak için gün saymaya başladı.