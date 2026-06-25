Amerika Sokaklarında Yasmin Erbil Şıklığı! Hollywood Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmet Ali Erbil''n kızı Yasmin Erbil çıktığı Amerika tatilinde Hollywood sokaklarını salladı. İddialı tarzıyla paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

Amerika Sokaklarında Yasmin Erbil Şıklığı! Hollywood Tarzına Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 17:01

Türk şov dünyasının efsane isimlerinden Mehmet Ali Erbil'in kızı, her paylaşımı ve tarzıyla magazin medyasının göz hapsinde olan Yasmin Erbil bu kez rotasını okyanus ötesine, sinema dünyasının kalbi Amerika'ya çevirdi. Sosyal medyayı en aktif kullanan genç isimlerin başında gelen Erbil Hollywood sokaklarında adeta bir moda rüzgarı estirdi. Tatilinden peş peşe yayınladığı iddialı ve şık kareler dijital dünyada kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.

Hollywood Sokaklarında Tarz Konuşturdu

Los Angeles ve Hollywood'un ikonik mekanlarında gün boyu gezerek tatilin tadını çıkaran Yasmin Erbil seyahat günlüğünü takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kombiniyle tam not alan genç güzel hem dinamik hem de Hollywood ruhuna uygun cesur tarzıyla sokak stili dersi verdi. Instagram hesabını aktif kullanan Erbil'in Amerika tarzı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Takipçi Yorumları

Kısa sürede binlerce beğeni alan iddialı fotoğrafların altına hayranları; "Tam bir Hollywood yıldızı gibi olmuşsun", "Enerjin harika" şeklinde övgü dolu mesajlar bıraktı. 

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