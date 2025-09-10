Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı

Çiftin Evinde Şok Olay

Ünlü şarkıcı Alya Şahinler ve başarılı oyuncu Yılmaz Kunt, bir süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir talihsizlikle sarsıldı. Evlerinde çalışan yardımcılarının güvenini sarsan bir olay yaşandı. Çift, pahalı marka bir saat ile 20 bin TL nakit paranın kaybolduğunu fark etti.

Karakola Başvurdular

Yaşadıkları şokun ardından ünlü çift, hiç vakit kaybetmeden karakola giderek şikâyetçi oldu. Çift, “Evimizde çalışan yardımcımız pahalı saatimizi ve paramızı alıp kayıplara karıştı. Biz de karakola başvurduk. En kısa zamanda çözülmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Hayranları Büyük Üzüntü Yaşadı

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’un bu talihsiz olayla gündeme gelmesi hayranlarını da üzdü. Sosyal medyada çiftin başına gelen bu hırsızlık geniş yankı uyandırdı. Hayranları, geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.