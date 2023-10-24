Advert

Altının Gram Fiyatı Yükselişte: Güncel Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Günü 1.785 lira seviyesinde işlem gören gram altın fiyatında yükseliş var. Çeyrek altın 2.940 lira, cumhuriyet altını 12.000 lira. Altın piyasasındaki hareketlilik ve analist yorumları dahilinde ons altında 2.000 dolar direnç seviyesi öne çıkıyor.

Altının Gram Fiyatı Yükselişte: Güncel Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 13:40

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın yüzde 0,2'lik artışla 1.785 lira seviyesine ulaşırken, ons altın da 1.980 dolar seviyesini gördü. Piyasa analistleri, global gelişmelerin ve teknik seviyelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından izliyor.

Gram altın, yeni güne değer kazanarak başladı ve şu an 1.785 lira seviyesinde alıcı buluyor. Önceki gün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak düşüş yaşayan gram altın, gün sonunu yüzde 0,1'lik azalışla 1.781 lira seviyesinde tamamlamıştı. Ancak bugün saat 11.00'de yüzde 0,2'lik bir artışla 1.785 lira seviyesine ulaştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Gün içerisinde çeyrek altının fiyatı 2.940 lira olarak kaydedilirken, cumhuriyet altını da 12.000 lira seviyesinde satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik bir artışla 1.980 dolar seviyesinde.

Ons Altın Fiyatları ve Direnç Seviyeleri

Piyasa analistleri, Orta Doğu'dan gelen haberlerin altın talebinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, tahvil piyasalarındaki dalgalanmaların da yatırımcıların radarında olduğunu ifade ediyorlar. Bugün global ölçekte imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İsrail-Filistin çatışmalarına dair haberlerin de piyasaların gündeminde olacağına dikkat çekiliyor. Teknik analizlere göre, altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak, 1.970 ve 1.950 dolar seviyeleri ise destek noktaları olarak belirtiliyor.

Benzer Haberler
EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle! TV8,5 canlı izle.. EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle! TV8,5 canlı izle..
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle Gs Münih kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle Gs Münih kaçak link
2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! 2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle kaçak link
Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Exxen Canlı maç izle kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Exxen Canlı maç izle kaçak link
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."