Altının Gram Fiyatı Yükselişte: Güncel Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın yüzde 0,2'lik artışla 1.785 lira seviyesine ulaşırken, ons altın da 1.980 dolar seviyesini gördü. Piyasa analistleri, global gelişmelerin ve teknik seviyelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından izliyor.

Gram altın, yeni güne değer kazanarak başladı ve şu an 1.785 lira seviyesinde alıcı buluyor. Önceki gün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak düşüş yaşayan gram altın, gün sonunu yüzde 0,1'lik azalışla 1.781 lira seviyesinde tamamlamıştı. Ancak bugün saat 11.00'de yüzde 0,2'lik bir artışla 1.785 lira seviyesine ulaştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Gün içerisinde çeyrek altının fiyatı 2.940 lira olarak kaydedilirken, cumhuriyet altını da 12.000 lira seviyesinde satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik bir artışla 1.980 dolar seviyesinde.

Ons Altın Fiyatları ve Direnç Seviyeleri

Piyasa analistleri, Orta Doğu'dan gelen haberlerin altın talebinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, tahvil piyasalarındaki dalgalanmaların da yatırımcıların radarında olduğunu ifade ediyorlar. Bugün global ölçekte imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İsrail-Filistin çatışmalarına dair haberlerin de piyasaların gündeminde olacağına dikkat çekiliyor. Teknik analizlere göre, altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak, 1.970 ve 1.950 dolar seviyeleri ise destek noktaları olarak belirtiliyor.