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Altın yatırımcıları ve kuyumcular alarmda! Merkez bankasının son kararı altın piyasasını karıştıracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı yeni kararlarla altın ithalatı ve üretimi üzerindeki değişiklikler gündeme geldi. Bu kararlar, altın piyasalarında fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirdi. Uzmanlar, altın fiyatlarında yakın zamanda sert bir yükseliş beklentisi içinde.

Altın yatırımcıları ve kuyumcular alarmda! Merkez bankasının son kararı altın piyasasını karıştıracak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 15:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dönemde aldığı kararla, altın rafinerilerinin 1 gramın altında üretim yapmasını engelledi. Bu kararın alınmasının ardından, altın alış-satış faaliyetlerinde önemli fiyat farkları oluştu. Bu, özellikle yaz aylarında düğün sezonunun yoğun yaşandığı dönemlerde çeyrek ve yarım altın talebini etkileyebilir.

Altın İthalatında Büyük Artış

2022'de TCMB, 148 ton altın alarak global arenada öne çıktı. Ancak Mayıs ayında göreve başlayan yeni ekonomi ekibiyle birlikte, bankanın altın politikasında önemli değişiklikler görülmeye başlandı. Bu yılın başında yapılan ithalatın cari açığı yüzde 43 artırdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle altın ithalatı, cari açığın azaltılması planında kritik bir role sahip.

Bakanlık Kararıyla Üretimde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, rafinerilere 1 gramın altında üretim yapma hakkı tanınmazken, tek seferlik maksimum üretim limiti 100 gram olarak belirlendi. Bu değişiklik, altın piyasasında makas aralığının daha da açılmasına yol açtı.

Merkez Bankası'nın altın ithalatını sınırlandırma çabalarına rağmen, Borsa İstanbul verilerine göre Temmuz'da altın ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 38 tona ulaştı.

Altın Fiyatlarındaki Beklenen Dalgalanma

2023'e girişle birlikte altın fiyatlarında sert bir yükseliş öngörülüyor. Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin bir kısmını seçim ekonomisi için kullandığına dair iddialar ortada dolaşırken, son günlerde altında yaşanan artış yatırımcıların dikkatini çekti. Uzmanlar, Eylül sonunda altın fiyatlarının 2000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyorlar.

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