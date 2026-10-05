Altın Portakal Heyecanı Başlıyor: Fatih Artman ve Burcu Biricik Jüri Üyesi Oldu!

Türkiye'nin en köklü ve prestijli sinema organizasyonlarından biri olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen görkemli törenle sinemaseverlere veda ederken sinema dünyasında heyecan bu kez Akdeniz'e taşınıyor. Bu yıl 63. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım resmen başladı. 24-31 Ekim tarihleri arasında sinemanın kalbinin atacağı festivalin jüri koltuğunda Türkiye'nin usta yönetmenlerinden Derviş Zaim oturacak.

Sinema Dünyasından İki Başarılı İsim Jüride Yer Alıyor

Geniş katılımcı profili ve ödüllü yapımlarıyla her yıl sinema kulislerinde geniş yankı uyandıran Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki jüri kadrosu Türk sinemasının başarılı ve sevilen iki oyuncusunun katılımıyla daha da güçlendi.

Kariyerlerindeki başarılı projelerle adlarından söz ettiren son olarak Gülse Birsel'in merakla beklenen ve 4 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan yeni filmi 2 Aile Arasında'da rol alan Fatih Artman ile Senem Bay'ın yönetmenliğini üstlendiği Harabe filmiyle kamera karşısına geçen Burcu Biricik, Derviş Zaim başkanlığındaki Altın Portakal jürisinde görev yapacak. Türk sinemasının gelişimine katkı sunacak bu güçlü jüri kadrosu festivaldeki en iyileri belirlemek için kamera arkasına ve önüne geçen yapımları titizlikle değerlendirecek.

Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim tarihleri arasında sinema dünyasını Antalya'da bir araya getirecek.