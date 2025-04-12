Altın Gününden Kahvehane Pozuna: Dilan Çiçek Deniz’den Sürpriz Kareler

Sıcak Aile Ortamından, Anadolu Sokaklarına

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu kez takipçilerini nostaljik ve otantik bir yolculuğa çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde anneannesinin evinde katıldığı altın günü karesiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu defa Mardin gezisinden dikkat çekici kareler yayınladı.

Kahvehaneden Gelen Sürpriz Kare!

30 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımları arasında en çok konuşulan kare ise bir kahvehanede verdiği poz oldu. Mardin'in tarihi atmosferinde çekilen bu fotoğraf, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğallığı ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Deniz, “Yine yapmış yapacağını” dedirten paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aşkı da Tam Gaz Devam Ediyor

Dilan Çiçek Deniz'in yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile olan ilişkisi de doludizgin devam ediyor. İkilinin birlikte vakit geçirdiği anlar sık sık sosyal medyada yer bulurken, bu paylaşımlar çiftin hayranlarını oldukça mutlu ediyor.

Doğallığıyla Kalpleri Fethetti

Dilan Çiçek Deniz, hem samimi aile paylaşımlarıyla hem de kültürel gezileriyle hayranlarının gönlünü fethetmeyi sürdürüyor. Genç oyuncunun, ekran dışında da bu kadar doğal ve içten oluşu, onu diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor.