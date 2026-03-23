Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: 23 Mart 2026 Güncel Rakamlar

Altın piyasasında yeni hafta düşüşle başladı. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibine girdi. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve artan faiz beklentileri, piyasada yönü aşağı çevirdi.
Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.306 dolar seviyesine gerileyerek yılın en düşük seviyelerini test etti. Yurt içinde ise gram altın 6 bin liranın altında işlem görmeye başladı.
Küresel Gelişmeler Fiyatları Etkiliyor
Jeopolitik risklerin artması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu durum, başta Federal Reserve olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.
Faiz beklentilerinin artmasıyla birlikte altına olan talep zayıfladı. Bu gelişmeler, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Gram ve Ons Altın Geriledi
Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatı, serbest piyasada 6 bin TL seviyesinin altına indi. Aynı şekilde ons altın fiyatı da sert kayıplar yaşadı.
Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 10’u aşan düşüşün ardından piyasada temkinli bir seyir dikkat çekiyor.
23 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları
İşte güncel alış ve satış fiyatları:
- Gram Altın
Alış: 5.971,98 TL
Satış: 5.974,76 TL
- Ons Altın
Alış: 4.304,70 $
Satış: 4.306,17 $
- Çeyrek Altın
Alış: 9.621,21 TL
Satış: 9.834,78 TL
- Yarım Altın
Alış: 19.038,96 TL
Satış: 19.523,60 TL
- Tam Altın
Alış: 40.914,00 TL
Satış: 42.863,00 TL
- Cumhuriyet Altını
Alış: 38.222,82 TL
Satış: 38.952,42 TL
- Ata Altın
Alış: 46.146,11 TL
Satış: 47.346,73 TL
- 22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.725,47 TL
Satış: 6.207,61 TL
- 14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.414,65 TL
Satış: 4.737,73 TL
- Gremse Altın
Alış: 101.506,00 TL
Satış: 106.442,00 TL
Piyasalarda Bekleyiş Sürüyor
Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının atacağı adımlar, önümüzdeki süreçte fiyatların yönü üzerinde belirleyici olacak.