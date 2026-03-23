Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: 23 Mart 2026 Güncel Rakamlar

Altın piyasasında yeni hafta düşüşle başladı. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibine girdi. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve artan faiz beklentileri, piyasada yönü aşağı çevirdi.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.306 dolar seviyesine gerileyerek yılın en düşük seviyelerini test etti. Yurt içinde ise gram altın 6 bin liranın altında işlem görmeye başladı.

Küresel Gelişmeler Fiyatları Etkiliyor

Jeopolitik risklerin artması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu durum, başta Federal Reserve olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

Faiz beklentilerinin artmasıyla birlikte altına olan talep zayıfladı. Bu gelişmeler, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Gram ve Ons Altın Geriledi

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatı, serbest piyasada 6 bin TL seviyesinin altına indi. Aynı şekilde ons altın fiyatı da sert kayıplar yaşadı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 10’u aşan düşüşün ardından piyasada temkinli bir seyir dikkat çekiyor.

23 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları

İşte güncel alış ve satış fiyatları:

Gram Altın

Alış: 5.971,98 TL

Satış: 5.974,76 TL

Ons Altın

Alış: 4.304,70 $

Satış: 4.306,17 $

Çeyrek Altın

Alış: 9.621,21 TL

Satış: 9.834,78 TL

Yarım Altın

Alış: 19.038,96 TL

Satış: 19.523,60 TL

Tam Altın

Alış: 40.914,00 TL

Satış: 42.863,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.222,82 TL

Satış: 38.952,42 TL

Ata Altın

Alış: 46.146,11 TL

Satış: 47.346,73 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.725,47 TL

Satış: 6.207,61 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.414,65 TL

Satış: 4.737,73 TL

Gremse Altın

Alış: 101.506,00 TL

Satış: 106.442,00 TL

Piyasalarda Bekleyiş Sürüyor

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının atacağı adımlar, önümüzdeki süreçte fiyatların yönü üzerinde belirleyici olacak.