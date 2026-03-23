Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: 23 Mart 2026 Güncel Rakamlar

Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. 23 Mart 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güncel listeyle açıklandı.

Yayın Tarihi : 23-03-2026 14:47

Altın piyasasında yeni hafta düşüşle başladı. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibine girdi. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve artan faiz beklentileri, piyasada yönü aşağı çevirdi.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.306 dolar seviyesine gerileyerek yılın en düşük seviyelerini test etti. Yurt içinde ise gram altın 6 bin liranın altında işlem görmeye başladı.

Küresel Gelişmeler Fiyatları Etkiliyor

Jeopolitik risklerin artması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu durum, başta Federal Reserve olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

Faiz beklentilerinin artmasıyla birlikte altına olan talep zayıfladı. Bu gelişmeler, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Gram ve Ons Altın Geriledi

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatı, serbest piyasada 6 bin TL seviyesinin altına indi. Aynı şekilde ons altın fiyatı da sert kayıplar yaşadı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 10’u aşan düşüşün ardından piyasada temkinli bir seyir dikkat çekiyor.

23 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları

İşte güncel alış ve satış fiyatları:

  • Gram Altın
    Alış: 5.971,98 TL
    Satış: 5.974,76 TL
  • Ons Altın
    Alış: 4.304,70 $
    Satış: 4.306,17 $
  • Çeyrek Altın
    Alış: 9.621,21 TL
    Satış: 9.834,78 TL
  • Yarım Altın
    Alış: 19.038,96 TL
    Satış: 19.523,60 TL
  • Tam Altın
    Alış: 40.914,00 TL
    Satış: 42.863,00 TL
  • Cumhuriyet Altını
    Alış: 38.222,82 TL
    Satış: 38.952,42 TL
  • Ata Altın
    Alış: 46.146,11 TL
    Satış: 47.346,73 TL
  • 22 Ayar Bilezik (Gram)
    Alış: 5.725,47 TL
    Satış: 6.207,61 TL
  • 14 Ayar Bilezik (Gram)
    Alış: 3.414,65 TL
    Satış: 4.737,73 TL
  • Gremse Altın
    Alış: 101.506,00 TL
    Satış: 106.442,00 TL

Piyasalarda Bekleyiş Sürüyor

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının atacağı adımlar, önümüzdeki süreçte fiyatların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Benzer Haberler
Liverpool Efsanesi Gerrard’dan Galatasaray’a Sert Sözler Liverpool Efsanesi Gerrard’dan Galatasaray’a Sert Sözler
Karaca Üç Yıldır Yıldızlarla Aynı Sofrada Karaca Üç Yıldır Yıldızlarla Aynı Sofrada
Motorine Yeni Zam Beklentisi Gündemde Motorine Yeni Zam Beklentisi Gündemde
Sağlıklı Bir Bayram İçin 10 Altın Kural Sağlıklı Bir Bayram İçin 10 Altın Kural
Doğanın İzinde Tasarlanan Sofralar: Karaca Earth Collection Fatih Tutak Serisi Doğanın İzinde Tasarlanan Sofralar: Karaca Earth Collection Fatih Tutak Serisi
Ünlü şeflerin lezzetli Ramazan sofraları Foods Digitale Şubat sayısında Ünlü şeflerin lezzetli Ramazan sofraları Foods Digitale Şubat sayısında
Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!
Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.
Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
Emre Altuğ'un Sır Sevgilisi Kim? Okan Bayülgen'in Ekibinden O İsim Çıktı!
