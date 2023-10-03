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Altın Fiyatlarında Gözle Görülür Düşüş: Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki son hareketlilik yatırımcıların gözünü piyasalara çevirdi. İşte 3 Ekim 2023 tarihli altın fiyatları ve detaylar...

Altın Fiyatlarında Gözle Görülür Düşüş: Altın neden düşüyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 15:00

Altın Piyasasında Son Gelişmeler. Altın fiyatlarındaki düşüş ivmesi devam ediyor. Ons altında yaşanan düşüş, doların güç kazanmasıyla beraber devam ediyor. Yatırımcılar, dalgalı seyreden altın piyasasını dikkatle takip ediyor. Ancak birçok kişinin aklında aynı soru var: "3 Ekim 2023 Çarşamba günü altın fiyatları ne seviyede?"

Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Yatırımcının Gözü

Döviz kurundaki hareketler ve ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasının sürekli değişmesine neden oluyor. ABD'den gelen ekonomik haberler piyasaların odağında. Gram altın fiyatlarındaki düşüş ivmesi ikinci haftasına yaklaşırken, Pazartesi günkü 1.614 lira seviyesi merak konusu oldu.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Gram Altın Ne Kadar?

Alış ve satış fiyatı 1.614 TL olan gram altında son haftalarda 62 TL'lik bir düşüş yaşandı.

Ons Altın Ne Kadar?

3 Ekim 2023'te ons altın fiyatı 1.825 TL olarak belirlendi.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.710 TL iken, satış fiyatı 2.742 TL. Bu, geçen haftaya göre 29 TL'lik bir azalmaya işaret ediyor.

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.076 TL, satış fiyatı ise 11.244 TL. Son bir haftada 45 TL'lik bir düşüş gözlemlendi.

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın için alış fiyatı 5.437 TL, satış fiyatı 5.485 TL. Geçen hafta ile karşılaştırıldığında 105 TL'lik bir düşüş var.

Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış fiyatı 10.842 TL, satış fiyatı ise 10.929 TL. Fiyatlar, geçen haftaya göre 155 TL azaldı.

Reşat Altın Ne Kadar?

Reşat altının alış fiyatı 11.108 TL, satış fiyatı 11.276 TL. Geçen hafta ile kıyaslandığında 217 TL'lik bir artış gözlemleniyor.

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