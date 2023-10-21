Altın Alacaklar Dikkat! Kuyumcularda Altın Satışları Değişti

Altın Alacaklar Dikkat! Kuyumcularda Yeni Dönem: Artık Bu Şekilde Satılacak.Kuyumculardaki gram altınlar için yeni bir izleme sistemi tanıtıldı: Her altına özel bir kod. Altın alışverişi yaparken saflık ve geçmişle ilgili endişeleri olan tüketiciler için sevindirici bir haber var. Kuyumcular, altınların saflığı ve geçmişini doğrulamak için bir sistem geliştirdi.

GRAM ALTINLAR ÖZEL KOD İLE İŞLENECEK

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, bu yeni sistemle ilgili olarak, "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin her bir ürüne benzersiz kod ile işlendiğini" belirtti. Bu kodlar darphane tarafından takip edilecek ve bu sayede altınların orijinal olduğundan emin olunabilecek.

GRAM ALTINLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Bu inovatif sistem, altınların daha güvenli ve güvenilir bir şekilde satın alınmasını mümkün kılacak. Kuyumcudan alınan her gram altın, bu özel kod ile kaydedilecek, böylece altının saflığı ve geçmişi kolayca izlenebilecek.

KIYMETLİ MADENLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Bu sistem sadece gram altınlarla sınırlı değil. Aynı zamanda, 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli metaller için de geçerli olacak. Rafinelerin bu metaller için standart ambalaj düzenlemeleri yapacak olması, tüketicilere kuyumcudan alınan ürünlerin kalitesine daha fazla güven duyabileceği anlamına geliyor.