Alpler’de Tanıştılar, İstanbul’da Aşık Oldular! Hande Doğandemir ve Yusuf Çim’in Sessiz Aşkı

Alpler’de Tanıştılar, İstanbul’da Aşık Oldular

Ünlü oyuncular Hande Doğandemir (39) ile Yusuf Çim (33), Aralık ayında Alp Dağları’nda gerçekleşen özel bir davette tanıştı. Bu karşılaşma, ilerleyen günlerde sürpriz bir aşkın ilk adımı oldu. İstanbul’a döndüklerinde arkadaşlıklarını sürdüren ikili, zamanla birbirlerine daha da yakınlaştı.

Dostluktan Aşka

Başlarda sadece bir dostluk olarak başlayan bu ilişki, kısa sürede romantik bir aşka dönüştü. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çift, ilişkilerini sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. Her iki isim de özel hayatlarına dair fazla konuşmamayı ve medyadan uzak kalmayı seçti.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, Hande Doğandemir ve Yusuf Çim’in mutlu birlikteliği kulislerde konuşulmaya başladı. Ünlü çift, magazin dünyasının gözdesi olsa da aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.