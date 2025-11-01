Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı

Alperen Duymaz, yeni dizisi "Beklenen Mehdi" için bıyıklı imajıyla gündem oldu. 12 yaş küçük partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki yaş farkı tepki çekti.

Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-11-2025 16:12

Alperen Duymaz "Beklenen Mehdi" İçin İmaj Değişikliğine Gitti

 

Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Midyat ve çevresinde çekilecek olan TRT tabii platformunun "Beklenen Mehdi" dizisinin başrolü olan Duymaz, bu yeni rolü için imajını tazeledi. Medyafikir Kulübü imzalı, 10 bölümlük iddialı dizinin çekimleri hafta sonu başlıyor.

Alperen Duymaz, yeni karakteri için bıyık bıraktı. Ünlü oyuncunun bu yeni imajı, sosyal medya takipçileri tarafından genellikle beğeniyle karşılandı ve tam not aldı. Duymaz'ın bu değişikliği, yeni projesine olan ilgiyi artırdı.

Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun Oldu: Yaş Farkı Sosyal Medyada Tepki Çekti

 

Alperen Duymaz'ın dizideki partneri de genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. İki ismin bir araya gelmesi dikkat çekerken, aralarındaki yaş farkı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun ile 32 yaşındaki Alperen Duymaz arasındaki 12 yıllık yaş farkı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok bulundu. Kullanıcılar bu duruma ilişkin çeşitli yorumlarda bulundular. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, "kızlar neden hep çok küçük?" ifadesi yer aldı. Ayrıca bir kullanıcı, "Kızı seviyordum ama son dizisinde aşırı itici geliyordu" şeklinde bir yorum yaptı. Bu tepkiler, dizilerdeki yaş farkı konusunun izleyiciler nezdinde hassas bir konu olduğunu gösterdi. Alperen Duymaz'ın yeni imajı ve partnerinin yaş farkı, "Beklenen Mehdi" dizisini şimdiden gündem yapmayı başardı.

Benzer Haberler
Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: Engin Akyürek Hayranları Ekran Başına: "Bereketli Topraklar" Olaylı Bir Bölümle Geliyor
Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk
"Aşk ve Gözyaşı"nda Sürpriz Ayrılık
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda! Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
'Sekizinci Aile'nin Yayın Tarihi Açıklandı 'Sekizinci Aile'nin Yayın Tarihi Açıklandı
Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncusu Sıla Türkoğlu Diziye Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncusu Sıla Türkoğlu Diziye Veda Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı