Alperen Duymaz'ın Yeni İmajı Olay Oldu: Bıyıklı Hâli Görenleri Şaşırttı

Alperen Duymaz "Beklenen Mehdi" İçin İmaj Değişikliğine Gitti

Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Midyat ve çevresinde çekilecek olan TRT tabii platformunun "Beklenen Mehdi" dizisinin başrolü olan Duymaz, bu yeni rolü için imajını tazeledi. Medyafikir Kulübü imzalı, 10 bölümlük iddialı dizinin çekimleri hafta sonu başlıyor.

Alperen Duymaz, yeni karakteri için bıyık bıraktı. Ünlü oyuncunun bu yeni imajı, sosyal medya takipçileri tarafından genellikle beğeniyle karşılandı ve tam not aldı. Duymaz'ın bu değişikliği, yeni projesine olan ilgiyi artırdı.

Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun Oldu: Yaş Farkı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Alperen Duymaz'ın dizideki partneri de genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. İki ismin bir araya gelmesi dikkat çekerken, aralarındaki yaş farkı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun ile 32 yaşındaki Alperen Duymaz arasındaki 12 yıllık yaş farkı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok bulundu. Kullanıcılar bu duruma ilişkin çeşitli yorumlarda bulundular. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, "kızlar neden hep çok küçük?" ifadesi yer aldı. Ayrıca bir kullanıcı, "Kızı seviyordum ama son dizisinde aşırı itici geliyordu" şeklinde bir yorum yaptı. Bu tepkiler, dizilerdeki yaş farkı konusunun izleyiciler nezdinde hassas bir konu olduğunu gösterdi. Alperen Duymaz'ın yeni imajı ve partnerinin yaş farkı, "Beklenen Mehdi" dizisini şimdiden gündem yapmayı başardı.