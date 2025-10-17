Alperen Duymaz'ın Yeni İddialı Dizisi "Beklenen Mehdi"de Flaş Değişiklik

TRT Tabii platformunun merakla beklenen yeni sezonu için hazırlıkları süren iddialı yapımı "Beklenen Mehdi" geliyor. Medyafikir imzasıyla hazırlanan dizinin yapımcılığını İbrahim Elma üstleniyor. Dizinin başrolünde ise son dönemin başarılı oyuncularından Alperen Duymaz yer alacak. Duymaz, dizide Özbek asıllı bir istihbaratçı olan Ahrar Zakirov karakterine hayat verecek. 26 Ekim Pazar günü yeni sezonu tanıtılacak olan TRT Tabii'de yayımlanması planlanan dizinin ön çalışmaları hızla devam ediyor.

Yönetmen Değişti, Başrol Kadın Karakteri İçin Bensu Soral Görüşüyor

Çalışmaları devam eden Beklenen Mehdi dizisinde önemli bir gelişme yaşandı: dizinin yönetmeni değişti. İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeni yönetmeni Aytaç Çiçek oldu.

Öte yandan, dizinin kadrosuna katılacak başrol kadın oyuncu için de önemli bir isimle görüşmeler sürüyor. Dizide Rana karakterini canlandıracak oyuncu için Bensu Soral'ın imza aşamasında olduğu öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa, Soral ve Duymaz bu iddialı projede bir araya gelecek.

Toplam 10 bölümden oluşacak dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor. Sete çıkış adresi ise Güneydoğu'nun kadim şehirlerinden Şanlıurfa olacak.