Alperen Duymaz’a set arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması!

Sevilen oyuncu Alperen Duymaz, rol aldığı “Leyla” dizisinin setinde 32. yaş gününü sürpriz bir kutlamayla karşıladı. Set arkadaşları tarafından hazırlanan kutlama, Duymaz’ın yakın dostu Yiğit Kirazcı ile sohbete dalmışken gerçekleşti. Yönetmen Hilal Saral’ın elinde pasta ile ortaya çıkmasıyla şaşkına dönen başarılı oyuncu, mumlarını üfleyip dilek tutarken ekibiyle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Bu sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Alperen Duymaz, “Sağ olun efenim, mutlu ettiniz” diyerek sosyal medyada teşekkür etti. Eğlenceli doğum günü kutlaması, sette neşeli anlara sahne oldu.