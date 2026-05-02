Alperen Duymaz ve Özge Yağız’lı "Doğa’nın Kanunu" Sürpriz Bir İsim Daha Katıldı

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu "Doğa'nın Kanunu" dizisi başlıyor! Yiğitcan Ergin'in kadroya katıldığı Ay Yapım imzalı diziden ilk detaylar burada.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız’lı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-05-2026 14:54

Star TV’nin merakla beklenen yeni projesi "Doğa’nın Kanunu", izleyicileri İstanbul’un hareketli sokaklarından Urla’nın huzurlu atmosferine uzanan etkileyici bir hikâyeye davet ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin, 10 Mayıs itibarıyla sete çıkması planlanırken, kadroya dahil olan genç yetenekler ve hikâyenin detayları heyecanı artırıyor.

Urla’da Kesişen Yollar: Yaman ve Doğa

Dizi, tatsız bir iş görüşmesi sırasında yolları ilk kez kesişen Yaman (Alperen Duymaz) ve Doğa’nın (Özge Yağız), bu karşılaşmadan tam 5 yıl sonra Urla’da yeniden bir araya gelmelerini konu alıyor. Yıllar sonra gerçekleşen bu sürpriz karşılaşma, karakterlerin hayatında beklenmedik olayların fitilini ateşleyecek.

Kadroya Genç Yıldız Takviyesi

Dizinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Yiğitcan Ergin dahil oldu. Ergin, dizide "Mert" karakterine hayat verecek. Mert, babasının inşaat şirketinde çalışan hırslı bir genç olarak, Yaman’ın Urla’daki çiftliğini satın almaya çalışacak. Bu durum, Yaman ve Mert arasında yaşanacak gerilimli rekabetin de habercisi niteliğinde.

Dev Kadro Okuma Provasında Buluşuyor

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğlu’nun oturduğu, senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı dizinin okuma provası Pazartesi günü yapılacak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Alperen Duymaz (Yaman)

  • Özge Yağız (Doğa)

  • Yiğitcan Ergin (Mert)

  • Hakan Yılmaz (Hulusi)

  • Hülya Duyar (Adile)

  • Nur Yazar (Perihan)

  • Bartu Zeytinci (Burak)

İstanbul’da başlayacak çekimlerin kısa süre sonra Urla’ya taşınmasıyla, izleyicileri hem görsel hem de duygusal açıdan doyurucu bir yapım bekliyor.

Benzer Haberler
Uzak Şehir Karşısında Direnemedi! Kritik Karar Kapıda Uzak Şehir Karşısında Direnemedi! Kritik Karar Kapıda
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak? Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: Sevdiğim Sensin İzleyicisinden Sert Tepki: "Yine Başa Döndük"
Kızılcık Şerbeti’nden Haysiyet’e: İki Yıldız İsim Aynı Dizide Buluştu Kızılcık Şerbeti’nden Haysiyet’e: İki Yıldız İsim Aynı Dizide Buluştu
Eşref Tek'ten Gençlere Hayat Dersi Eşref Tek'ten Gençlere Hayat Dersi
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"