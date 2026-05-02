Alperen Duymaz ve Özge Yağız’lı "Doğa’nın Kanunu" Sürpriz Bir İsim Daha Katıldı

Star TV’nin merakla beklenen yeni projesi "Doğa’nın Kanunu", izleyicileri İstanbul’un hareketli sokaklarından Urla’nın huzurlu atmosferine uzanan etkileyici bir hikâyeye davet ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin, 10 Mayıs itibarıyla sete çıkması planlanırken, kadroya dahil olan genç yetenekler ve hikâyenin detayları heyecanı artırıyor.

Urla’da Kesişen Yollar: Yaman ve Doğa

Dizi, tatsız bir iş görüşmesi sırasında yolları ilk kez kesişen Yaman (Alperen Duymaz) ve Doğa’nın (Özge Yağız), bu karşılaşmadan tam 5 yıl sonra Urla’da yeniden bir araya gelmelerini konu alıyor. Yıllar sonra gerçekleşen bu sürpriz karşılaşma, karakterlerin hayatında beklenmedik olayların fitilini ateşleyecek.

Kadroya Genç Yıldız Takviyesi

Dizinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Yiğitcan Ergin dahil oldu. Ergin, dizide "Mert" karakterine hayat verecek. Mert, babasının inşaat şirketinde çalışan hırslı bir genç olarak, Yaman’ın Urla’daki çiftliğini satın almaya çalışacak. Bu durum, Yaman ve Mert arasında yaşanacak gerilimli rekabetin de habercisi niteliğinde.

Dev Kadro Okuma Provasında Buluşuyor

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğlu’nun oturduğu, senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı dizinin okuma provası Pazartesi günü yapılacak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Alperen Duymaz (Yaman)

Özge Yağız (Doğa)

Yiğitcan Ergin (Mert)

Hakan Yılmaz (Hulusi)

Hülya Duyar (Adile)

Nur Yazar (Perihan)

Bartu Zeytinci (Burak)

İstanbul’da başlayacak çekimlerin kısa süre sonra Urla’ya taşınmasıyla, izleyicileri hem görsel hem de duygusal açıdan doyurucu bir yapım bekliyor.