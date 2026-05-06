Alperen Duymaz ve Özge Yağız Partner Oldu: "Doğanın Kanunu" Okuma Provası Yapıldı!

Star TV’nin merakla beklenen yeni projesi "Doğanın Kanunu" için geri sayım resmen başladı. Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin oyuncu kadrosu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek projenin startını verdi.

Ay Yapım İmzalı Yeni Bir Hikâye

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosu, başarılı kalemler Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları gibi tecrübeli isimler oturuyor. Okuma provasında sergilenen uyum, set başlamadan izleyiciyi heyecanlandırmaya yetti.

Yaman ve Doğa’nın Çatışmalı Aşkı

Dizinin merkezinde, taban tabana zıt dünyalara sahip olan Yaman (Alperen Duymaz) ve Doğa (Özge Yağız) yer alıyor. Hikâye, ikilinin yıllar önce kötü sonuçlanan bir iş görüşmesinin ardından kaderin cilvesiyle yeniden kesişen yollarını konu alıyor. Bu kaçınılmaz yakınlaşma ve karakterlerin birbirini şekillendirme süreci, izleyiciye duygusal ve sürükleyici bir atmosfer vaat ediyor.

İstanbul’dan Urla’ya Uzanan Çekimler

Çekimlerine çok yakında İstanbul’da başlanacak olan "Doğanın Kanunu", ilerleyen bölümlerde hikâyesini Ege’nin eşsiz atmosferine, Urla’ya taşıyacak.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu

Dizinin zengin kadrosunda hem genç yetenekler hem de usta isimler bir araya geliyor:

Alperen Duymaz (Yaman)

Özge Yağız (Doğa)

Hakan Yılmaz (Hulusi)

Nur Yazar (Perihan)

Seda Türkmen (Nesrin)

Hülya Duyar (Adile)

Yiğitcan Ergin (Mert)

Müttalip Müjdeci (Kamuran)

Kadronun diğer üyeleri arasında Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner ve Lara Aslan yer alıyor.