Alperen Duymaz ve Eşinin Filmlere Konu Olacak Aşk Hikayesi...

Alperen Duymaz'ın oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da sevenlerinin ilgisini çekiyor. Ancak ünlü oyuncunun eşi Kübra Kelkit ile yaşadığı aşkın hikâyesi, sıradan bir magazin ilişkisinden oldukça farklı. Çünkü bu hikâyenin başlangıcı lise yıllarına kadar uzanıyor.

Her Şey Lise Son Sınıfta Başlamış

Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit henüz lise son sınıftayken tanışmış. O dönem başlayan arkadaşlık ikilinin hayatında uzun yıllar silinmeyecek bir iz bırakmış. Ancak gençlik yıllarında başlayan hikâyede ikinin yolları bir dönem ayrılmış.

Duymaz, yıllar sonra eşiyle ilişkilerinin geçmişini anlatırken araya zaman girdiğini doğrulamıştı. Fakat bu ayrılığın onların birbirleriyle ilgili hislerini tamamen ortadan kaldırmadığı da açıkça görülüyor. Yeniden kesişen yolları onları birbirine çok daha derinden bağlamış gibi görünüyor.

"Bir Gün Beraber Olacağımızı Biliyorduk"

Alperen Duymaz'ın 2024 yılında Hello! dergisine verdiği röportaj, çiftin geçmişine dair dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Kübra Kelkit'le yıllar önce, henüz ikisini de çok gençken tanıştıklarını belirten oyuncu, araya zaman girmiş olsa da her zaman bir gün yeniden birlikte olacaklarına inandıklarını söyledi.

Eşini anlatırken kullandığı "Benim çocukluğum Kübra" sözleriyse aşk hikâyelerinin en özel cümlelerinden biri oldu. Oyuncu, "Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım." diyerek Kübra Kelkit'in hayatındaki yerini anlattı.



Yıllar Sonra Yolları Yeniden Kesişti

İkilinin lise yıllarındaki tanışıklığının ardından hayat onları farklı yönlere götürmüş. Kübra Kelkit öğretmen olarak görev yaparken Alperen Duymaz oyunculuk kariyerine yöneldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen çift, bu kez ilişkilerini evliliğe taşıdı.

Duymaz ve Kelkit, 2020 yılının ocak ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturdu. Dönemin haberlerinde Kelkit'in Ankara'da öğretmenlik yaptığı ve İstanbul'a tayin süreci nedeniyle çiftin nikâhı erkene aldığı bilgisi yer aldı.

Lise Aşkı Aileye Dönüştü

Çift, evliliklerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. 2024 yılındaysa aileleri genişledi ve oğulları dünyaya geldi. Bebeklerine Gün adını veren çift, lise yıllarında başlayan hikâyelerini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Oyuncunun "Kübra benim çocukluğum." sözleri, lise sıralarında başlayan bir tanışıklığın yıllara rağmen hayatındaki yerini koruduğunu gösteriyor. Araya giren zamanın ardından yeniden kesişen yollar, sonunda mutlu bir aile hikâyesine dönüştü.