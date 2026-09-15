Cansel Çördük'ün Son Halini Gören Eser West Sessizliğini Bozdu: Çok Net Cevap!

Bir döneme damgasını vuran ve Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran evlilik yarışması Kısmetse Olur'un en popüler çiftlerinden biri olan Eser West ile Cansel Çördük yıllar sonra yeniden magazin gündeminin üst sıralarına tırmandı. Yarışma sürecinde büyük bir aşk yaşayan programı birinci olarak tamamlayan ve evliliğin eşiğine kadar gelen ikili bu kez Eser West'in sosyal medyada verdiği çarpıcı ve net yanıtla adlarından söz ettirdi.

Takipçisinin Yorumuna Verdiği Yanıt Gündeme Bomba Gibi Düştü

Yarışmanın ardından kendi yollarına devam eden ikiliden Cansel Çördük son dönemde yaşadığı değişim ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Çördük'ün geçirdiği değişimler magazin sayfalarında yer alırken akıllara bir kez daha eski nişanlısı Eser West geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eser West'in bir paylaşımının altına takipçilerinden biri yarışmadaki ilişkisini hatırlatarak "Evlenseydin şimdi çocuğun 10 yaşında olacaktı vay be" şeklinde bir yorum bıraktı.

Takipçisinin bu nostaljik yorumunu cevapsız bırakmayan eski yarışmacı oldukça kısa fakat net bir karşılık verdi. Eser West'in yorumun altına "Rabbim korumuş." yazması kısa süre içerisinde takipçilerin ve magazin platformlarının dikkatini çekerek adeta bomba etkisi yarattı.

Cansel Çördük'ün Son Hali Ve Estetikleri Tartışılıyor

Yarışma dönemindeki haliyle hafızalara kazınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansel Çördük son dönemde hem geçirdiği estetik operasyonlar hem de radikal tarz değişikliğiyle eleştirilerin hedefi oluyor. Bir deri bir kemik kaldığı gözlenen ve yüzündeki belirgin değişimlerle dikkat çeken Çördük'ün sosyal medya paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağıyor.

Ünlü fenomene gelen yorumlar arasında en çok öne çıkanlar ise "Eskiden çok güzeldin", "Neden kendine bu kadar operasyon yaptırdın?" ve "O eski duru güzelliğin tamamen kaybolmuş" ifadeleri oluyor. Eser West'in olay yaratan "Rabbim korumuş" çıkışının ardından Cansel Çördük'ün bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.