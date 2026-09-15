Halef: Köklerin Çağrısı 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu! Fragman Sosyal Medyayı Salladı

NOW ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı merakla beklenen ikinci sezonuyla ekran maratonuna geri dönmeye hazırlanıyor. Most Production imzası taşıyan dev yapımın heyecan dolu ikinci fragmanı yayınlandı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Serhat ile Yıldız'ın fırtınalı hikayesini ekrana taşıyan yeni tanıtım kısa sürede sosyal medyayı salladı. Dizi tutkunları fragmanın altına "Bomba gibi geliyoruz", "Çok iyi" ve "Artık başlasın!" şeklinde yüzlerce coşkulu yorum bıraktı.

Yıldız Hafızasını Kaybediyor: Dengeler Sil Baştan!

Yayınlanan 2. sezon tanıtımı Serhat ve Yıldız'ın ilişkisinde tüm dengelerin altüst olacağını net bir şekilde gözler önüne serdi haliyle. İlk sezonun finalinde evliliklerinin önündeki engelleri aşıp beyaz bir sayfa açan aşıklar yeni sezonda beklenmedik bir felaketle sarsılacak. Geçirdiği ağır kaza sonrası hafızasını tamamen kaybeden Yıldız, Serhat'ı hayatının en zorlu mücadelesine sürükleyecek. Yaşadığı büyük şoka rağmen pes etmeyen Serhat için tek bir yol kalacak artık o da aşkının peşinden gidip geçmişi hatırlamayan Yıldız'ın kalbini yeniden kazanmak.

Şanlıurfa'nın Büyüleyici Atmosferinde Hesaplaşma Zamanı!



Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni sezonunda Serhat'ın ailesi, kökleri ve tutkulu aşkı arasında vereceği mücadele epey geniş bir boyuta taşınacak zaten. Yıldız'ın hafıza kaybıyla derinleşen hikayeye kadroya yeni katılan isimler de büyük renk katacak. Şanlıurfa'nın o kendine has etkileyici atmosferinde ve tarihi dokusunda çekilen dizide Serhat ile Yıldız arasındaki aşk sınavının yanı sıra aile içi gizemler, kader ve geçmişle hesaplaşmalar da sezonun ana eksenini oluşturacak.

Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Dizinin hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yayın tarihi de fragmanla birlikte kesinleşti. Halef: Köklerin Çağrısı heyecan dolu yeni sezon ilk bölümüyle 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında seyirciyi selamlayacak. Bakalım Serhat, Yıldız'a kendisini ve yaşadıkları büyük aşkı yeniden hatırlatabilecek mi?