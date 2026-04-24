Alper Kul’un Yeni Oyunu Başladı: Elon Musk ve Mangal Kıyaslaması Güldürdü!

Ünlü oyuncu Alper Kul, yeni tiyatro oyunu ‘Çok Tatlı Bir Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz’ ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Sahnelediği bu yeni projede hem oyunculuk hem de müzikal yeteneklerini sergileyen Kul, izleyicilere duygusal ve komik bir hikaye sunuyor. Oyunda İsmail isimli bir karaktere hayat veren sanatçı, duygularını ifade etmekte zorlanan bir erkeğin dünyasını mizahi bir dille sahneye taşıyor.

Eril Dünyaya Mizahi Bir Bakış

Oyunun merkezinde yer alan İsmail karakteri, duygusal gelişimini tamamlayamamış ve kendini ifade etmeyi öğrenememiş bir figür olarak dikkat çekiyor. Alper Kul, sahnede kurduğu bir cümleyle erkeklerin onaylanma ihtiyacına dair çarpıcı bir tespitte bulunuyor. Ünlü oyuncu, oyunun bir bölümünde takdir edilmenin verdiği hazzı Elon Musk üzerinden örneklendiriyor:



‘Kafam okşanıp, aferin denildiği zaman dünyanın en başarılı erkeği gibi hissediyorum. Elon Musk Mars’a uzay aracı yolluyor, ben mangal yapıyorum ama aynı duyguyu yaşıyorum. İkimizden biri bir yerde bir yanlış yapıyor.’

Müzik Dünyasının Dev İsimleri Bir Arada

Projenin en dikkat çekici yanlarından biri de oyun için özel olarak hazırlanan şarkılar oluyor. Söz ve besteleri bizzat Alper Kul tarafından kaleme alınan altı farklı eser, oyunun dramatik yapısını güçlendiriyor. Bu müzikal yolculukta Kul’a çok değerli dostları eşlik ediyor. Ünlü sanatçı Ayla Çelik, okul arkadaşı olduğu Kul ile bir şarkıda düet yaparken, parçaların gitar kayıtlarında ise pop müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen yer alıyor.

Güçlü Bir Ekip ve Dostluk Dayanışması

Müzikal hazırlık sürecinde vokallerin kusursuz olması için Fatih Ertür vokal koçluğu görevini üstlendi. Düzenlemeler Mert Carim imzası taşırken, mix ve mastering işlemleri ise Feryin Kaya tarafından tamamlandı. Alper Kul, bu süreçte kendisine destek olan tüm isimlere teşekkürlerini iletti. Özellikle GTR Müzik ve Gökhan Türkmen’in büyük bir dostluk örneği sergilediğini belirten sanatçı, tanıdığı ve güvendiği isimlerle çalışmanın kendisine büyük bir güç verdiğini vurguladı.