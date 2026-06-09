Alper Çankaya ve Yaren Güldiken Aşkını Gizlemedi! Cesur Pozlar Geldi

Alper Çankaya ile Yaren Güldiken hakkında bir süredir konuşulan aşk iddiaları sonunda netlik kazandı. İkili birlikte tatile çıkıp sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla artık “biz beraberiz” mesajını adeta açık açık verdi.

Dedikodular Diziden Sonra Alevlendi

Aslında bu aşk söylentileri yeni değil. Aynı projede yer alan ikili hakkında bir süredir kulislerde “aralarında bir şey var mı?” sorusu dolaşıyordu. Özellikle Alper Çankaya’nın diziden ayrıldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğraflarda Yaren Güldiken’e de yer vermesi dikkat çekmişti.

Hatta kış aylarında çekilmiş eski bir kareyi paylaşması da bu iddiaları daha da güçlendirmişti. Sosyal medya kullanıcıları da bu detayları kaçırmayıp “kesin bir şeyler var” yorumları yapmaya başlamıştı.

Tatil Paylaşımları Her Şeyi Açığa Çıkardı

Uzun süre sessiz kalan çift sonunda beklenen adımı attı. Birlikte tatile çıkan ikili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla ilişkilerini gizlemeyi bıraktı. Artık birlikte olduklarını saklamayan çift takipçilerine adeta “evet, aşk var” dedirtti.

Paylaşımlardaki samimi kareler de bu ilişkiyi doğrular nitelikteydi. Zaten sosyal medya kullanıcıları da bu fotoğraflardan sonra yorumlarını daha net yapmaya başladı.

Küçük Bir Emoji Büyük Bir Mesaj

İşin en çok konuşulan kısmı ise Yaren Güldiken’in yaptığı yorum oldu. Alper Çankaya’nın paylaştığı fotoğraflardan birine beyaz kalp emojisi bırakması takipçiler tarafından “ilişkinin resmi ilanı” gibi yorumlandı.

Basit bir emoji gibi görünse de magazin dünyasında bu tarz detaylar genelde büyük anlamlar taşıyor. Bu yüzden de bu küçük hareket bile sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal Medya Çifti Konuşuyor

İkilinin paylaşımları kısa sürede gündem olurken hayranları da ikiye bölündü. Bir kısım “çok yakışıyorlar” derken bir kısım ise bu ilişkinin yeni olmadığını zaten tahmin ettiklerini söyledi.

Şimdilik çift cephesinden ekstra bir açıklama gelmiş değil ama görünen o ki bu ilişki artık gizli değil aksine herkesin gözleri önünde yaşanıyor.