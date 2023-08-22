Advert

Alparslan Büyük Selçuklu'yu Bırakma Sebebi Ortaya Çıktı! İşte Barış Arduç Yeni Dizisi

Geçtiğimiz sene baba olan ve çocuğu ile ilgilenmek için ekranlara veda ettiğini söyleyen Barış Arduç kararını değiştirdi. Barış Arduç yeni sezonda Saplantı dizisinde yer alacak.

Alparslan Büyük Selçuklu'yu Bırakma Sebebi Ortaya Çıktı! İşte Barış Arduç Yeni Dizisi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-08-2023 13:27

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile 2 sezon boyunca pazartesi akşamları yayınlandığı kanalı rekorlara taşıyan Barış Arduç, diziye veda ettiğini açıklamıştı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yapımcıları da dizinin devamının, Arduç'a bağlı olduğunu açıklamıştı. Dizi yayınlanacak olan bölümü ile ekranlara veda edecek. Geçen yaz çekimlerine başladığı ve ilk sezonu çok dikkat çeken Netflix dizisi Kulüp için 2. sezon çekimleri startını verdi. Bugün Kulüp dizisinin ikinci sezon tarihi de belirlendi.

Öte yandan televizyon ekranlarında da yer aşacağı öğrenilen Barış Arduç, yeni sezonda Saplantı isimli dizide başrol oynayacak.

 Rana Denizer’in yazdığı, Zeynep Günay ile Seren Yüce'nin yönettiği Kulüp dizisi 15 Eylül'de Netflix'te seyirciyle buluşacak. Dizide Arduç'un yanı sıra Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Salih Bademci, Asude Kalebek, Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma kamera karşısına geçti. Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Saplantı dizisi için de Arduç'a partner arayışı devam ediyor. 

Alparslan Selçuklu dizisi sonrasında günümüz zamanında kalabalık bir aile ferdini canlandıracak olan Barış Arduç,  Evli ve bir kız çocuğu babası olan Babür karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Babür, eşi Simin ve maziden gelip hayatını alt üst eden eski aşkı Sabah arasında büyük bir sınav verecek.

Saplantı dizisinde yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturacak iken Aybike Ertürk tarafından kaleme alınacak. 

Benzer Haberler
‘Ya Çok Seversen’de Ateş’ten Leyla’ya evlenme teklifi… ‘Ya Çok Seversen’de Ateş’ten Leyla’ya evlenme teklifi…
Arka Sokaklar’dan nefes kesen tanıtım… Arka Sokaklar’dan nefes kesen tanıtım…
Veda Mektubu’ndan muhteşem final… Veda Mektubu’ndan muhteşem final…
Yaz Şarkısı final bölümü tanıtım videosu yayınlandı! Yaz Şarkısı final bölümü tanıtım videosu yayınlandı!
Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu, Kader Bağları dizisinin çekimleri için ilk kez bir araya geldiler Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu, Kader Bağları dizisinin çekimleri için ilk kez bir araya geldiler
Çağatay Ulusoy O Kanala Hayır Diyemedi! Ekim-Kasım Ayında Yeni Dizisi Geliyor Çağatay Ulusoy O Kanala Hayır Diyemedi! Ekim-Kasım Ayında Yeni Dizisi Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin