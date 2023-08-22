Alparslan Büyük Selçuklu'yu Bırakma Sebebi Ortaya Çıktı! İşte Barış Arduç Yeni Dizisi

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile 2 sezon boyunca pazartesi akşamları yayınlandığı kanalı rekorlara taşıyan Barış Arduç, diziye veda ettiğini açıklamıştı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yapımcıları da dizinin devamının, Arduç'a bağlı olduğunu açıklamıştı. Dizi yayınlanacak olan bölümü ile ekranlara veda edecek. Geçen yaz çekimlerine başladığı ve ilk sezonu çok dikkat çeken Netflix dizisi Kulüp için 2. sezon çekimleri startını verdi. Bugün Kulüp dizisinin ikinci sezon tarihi de belirlendi.

Öte yandan televizyon ekranlarında da yer aşacağı öğrenilen Barış Arduç, yeni sezonda Saplantı isimli dizide başrol oynayacak.

Rana Denizer’in yazdığı, Zeynep Günay ile Seren Yüce'nin yönettiği Kulüp dizisi 15 Eylül'de Netflix'te seyirciyle buluşacak. Dizide Arduç'un yanı sıra Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Salih Bademci, Asude Kalebek, Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma kamera karşısına geçti. Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Saplantı dizisi için de Arduç'a partner arayışı devam ediyor.

Alparslan Selçuklu dizisi sonrasında günümüz zamanında kalabalık bir aile ferdini canlandıracak olan Barış Arduç, Evli ve bir kız çocuğu babası olan Babür karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Babür, eşi Simin ve maziden gelip hayatını alt üst eden eski aşkı Sabah arasında büyük bir sınav verecek.

Saplantı dizisinde yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturacak iken Aybike Ertürk tarafından kaleme alınacak.