Alp Navruz'dan sürpriz: Yeni projesi belli oldu

Alp Navruz'un "Senden Önce" dizisiyle anlaştığı iddiası kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Alp Navruz'dan sürpriz: Yeni projesi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-12-2023 11:01

Alp Navruz, oyunculuk kariyerindeki başarılarına ek olarak peş peşe rol aldığı reklam filmleriyle de dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncunun yeni dizi projesi merak konusuydu. Yürek Çıkmazı projesi tamamlandıktan sonra Navruz'a bir dizi teklifi yağmur gibi yağdı. Oyuncu, dün akşam katıldığı bir davette, yeni dizi projesinin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kulislerden sızan bilgilere göre, Navruz'un bu yeni proje için Kanal D'nin D Media imzalı "Senden Önce" adlı iddialı dizisiyle görüştüğü söyleniyor. Daha önce Hakan Dağıstan rolü için Kanal D ile anlaşma sağladığı duyurulan İbrahim Çelikkol ile hazırlık sürecinde anlaşmazlık yaşandığına dair kulaktan kulağa yayılan söylentiler arasında.

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