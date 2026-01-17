Alp Navruz "Savaş Muhabiri" Olarak Dönüyor: Yeni Projesi "Şule" Başlıyor!

Alp Navruz setlere dönüyor! TRT tabii'nin yeni dizisi Şule'de Kerem Akay karakterini canlandıracak olan Alp Navruz'un yeni rolü ve dizi detayları haberimizde. İşte 10 bölümlük Şule dizisi hakkında her şey...

Alp Navruz
Yayın Tarihi : 17-01-2026 11:14

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Alp Navruz, yeni yaşını kutladığı şu günlerde hayranlarına en güzel hediyeyi yeni projesiyle verdi. 36. yaşına giren ünlü oyuncu, TRT tabii platformunda yayınlanacak olan iddialı yapım "Şule" ile setlere dönüyor.

Eski Bir Savaş Muhabiri: Kerem Akay

Navruz, bu kez alışılmışın dışında, derinlikli ve dramatik bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Frame Pictures imzalı dizinin detayları ise oldukça merak uyandırıcı:

  • Karakteri: Eski bir savaş muhabiri olan Kerem Akay'a hayat verecek.

  • Hikayesi: Savaş alanlarının sertliğinden kaçan Kerem Akay, hayatının yönünü tamamen değiştirerek kendisine bir antika dükkanında sessiz ve bambaşka bir dünya kuracak.

  • Bölüm Sayısı: Dizi, dijital platformun dinamizmine uygun olarak 10 bölüm olarak tasarlandı.

 

Haftaya Sete Çıkılıyor

Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturacağı "Şule" dizisi için geri sayım başladı:

  • Hazırlıklar Tamam: Pazartesi günü kostüm provası yapılacak olan dizide Alp Navruz'un yeni imajı netleşmiş olacak.

  • Çekim Takvimi: Kostüm provalarının hemen ardından, önümüzdeki hafta itibarıyla çekimler için resmen "motor" denilecek.

36. Yaşında Yeni Bir Sayfa

Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayan Alp Navruz, yeni yaşına kariyerinde yeni bir soluk getirecek bu projeyle giriyor. Antika dükkanının mistik atmosferi ile bir savaş muhabirinin travmatik geçmişi arasındaki bağı işleyecek olan dizi, 2026'nın en çok beklenen dijital işlerinden biri olmaya aday.

