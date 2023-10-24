Almula Merter ile “Biz Bize Sohbetler” başladı!

Ünlü oyuncu, yazar ve sunucu Almula Merter Churm, “Mutlu Kalpler Kulübü” adlı programında ünlü konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerle hem televizyon ekranlarına hem de dijital platformlara damgasını vurmuştu. Churm, o keyifli sohbetlere yeni bir formatla devam ediyor. Sanatçı, Teve2’nin sevilen programı “Bunu da Konuşalım” için “Biz Bize Sohbetler” adlı özel bir bölüm hazırlamaya başladı.

SALI VE CUMA GÜNLERİ YAYINLANACAK

Almula Merter Churm’ün sanat dünyasının ünlü isimlerini ağırlayacağı “Biz Bize Sohbetler”in ilk bölümü 24 Ekim Salı günü ekrana geldi. Sanatçının ilk konuğu Ayşenil Şamlıoğlu ile keyifli sohbeti izleyicinin beğenisini kazandı. “Biz Bize Sohbetler” salı ve cuma günleri “Bunu da Konuşalım” programında ekrana gelmeye devam edecek.