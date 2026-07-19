Aliye'nin Çocuk Yıldızı Arda Bambaşka Biri Oldu!

Bir döneme damga vuran Aliye dizisini izleyenlerin unutamadığı karakterlerden biri de hiç kuşkusuz Arda'ydı. O yıllarda sevimliliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyicinin gönlünü kazanan Ayberk Koçar, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Onun son halini görenler ise aynı cümleyi kuruyor: "Zaman gerçekten çok hızlı geçmiş."

Çocuk Yıldız Olarak Tanındı

Ayberk Koçar, oyunculuk serüvenine 2004 yılında Aliye dizisinde hayat verdiği Arda karakteriyle başladı. Dizinin yayınlandığı dönemde milyonlarca kişi ekran başına kilitlenirken, çocuk oyuncuların performansı da büyük beğeni topluyordu. Ayberk de kısa sürede adını duyuran isimlerden biri oldu ve televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Başarılı Projelerde Yer Aldı

Aliye'nin ardından kariyerine hız kesmeden devam eden genç oyuncu, farklı yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. Son Osmanlı Yandım Ali, Pulsar, Hayde Bre ve Benim Hala Umudum Var gibi projelerde rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. O dönem birçok kişi onu geleceğin önemli oyuncularından biri olarak görüyordu.

Hayatına Bambaşka Bir Yön Verdi

Ancak Ayberk Koçar herkesin beklediğinin aksine farklı bir karar aldı. Oyunculuğu geride bırakan Koçar, kariyerini başka bir alanda şekillendirmeyi tercih etti. Eğitimine ağırlık verdi, kişisel gelişimine odaklandı ve göz önünde olmayı bırakıp daha sakin bir yaşam sürmeyi seçti. Sosyal medyada da çok sık görünmeyen eski oyuncu magazin dünyasından uzak kalmayı tercih ediyor.

Son Hali Gündem Oldu

Yıllar sonra ortaya çıkan güncel görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çocuk yaşta tanınan Ayberk Koçar'ın artık yetişkin bir adam olduğunu gören birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Kimi eski sahneleri paylaşırken kimi de "Daha dün çocuktu, zaman nasıl geçti anlamadık" yorumları yaptı.

Bir zamanların sevilen çocuk yıldızının bugün gözlerden uzak, kendi hayatını yaşayan biri olması da birçok kişiye nostaljik anlar yaşattı. Özellikle Aliye dizisini izleyerek büyüyenler için Ayberk Koçar'ın son hali, yılların ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hatırlattı.