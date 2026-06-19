Alişan’dan Milyonluk Klip Sürprizi: "Buse’nin Haberi Var!"

Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı "Kadere Bak"ı yeniden yorumlayan Alişan, Beykoz'daki klip çekiminde samimi açıklamalar yaptı.

Alişan’dan Milyonluk Klip Sürprizi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 19:39

Yepyeni bir şarkı heyecanı yaşayan Alişan Mustafa Sandal’ın yıllar önce seslendirdiği meşhur “Kadere Bak” parçasını yeniden yorumlamak için kollarını sıvadı. Soluğu Beykoz’daki sette alan ünlü isim klipte kalabalık bir dansçı grubuyla kamera karşısına geçti. Alişan'ın çekimler için harcadığı paraysa daha klip çıkmadan kulisleri hareketlendirdi. Piyasada klibin yaklaşık 3.5 milyon TL’ye mal olduğu konuşulurken ünlü şarkıcı muhabirlerin bütçe sorusuna, “Bence biraz işi konuşalım. Bunlar önemli değil, neticede bizim işimiz bu” diyerek harcanan rakamı çok da önemsemediğini belirtti.

Fikir Yeğenden, Sosyal Medya Desteği Musti’den

Alişan fikrin aslında aile içinden çıktığını söyledi. Şarkıyı Yalçın Polat’tan alan ünlü şarkıcı, yeğeni Eyşan’ın yoğun ısrarı üzerine stüdyoya girmeye karar vermiş. Parçayı kaydettikten sonraysa ilginç bir tesadüf yaşanmış. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal’la aynı uçakta denk geldiklerini anlatan Alişan yol boyunca koyu bir sohbete daldıklarını belirtti. Sandal’ın kendisine tam destek verdiğini söyleyen şarkıcı, "Şarkım çıkınca sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi" diyerek aralarındaki mesleki dayanışmayı gözler önüne serdi.

"Buse’nin Haberi Var"

Klipte kadın dansçılarla çekilen sahneler magazin muhabirlerinin gözünden kaçmadı. Evlilik hayatıyla sık sık gündeme gelen Alişan evde herhangi bir kriz yaşanmaması için daha soru gelmeden önlemini aldı. Eşi Buse Varol’un klipteki her detaydan ve dansçılardan tamamen haberdar olduğunun altını kalın çizgilerle çizen ünlü isim evde her şeyin yolunda olduğunu esprili bir dille ifade etti. Yeni şarkısını tam da bugün yani 19 Haziran'daki doğum gününde piyasaya süren Alişan hayranlarına hem yeni bir hit hem de yeni yaş heyecanını aynı anda yaşatmış oldu.

 

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