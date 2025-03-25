Alişan, Eşi Buse Varol’un 35. Yaşını Aşk Dolu Mesajla Kutladı!

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un 35. yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Alişan, eşinin doğum gününde duygusal paylaşımlar yaptı. Şarkıcı, Instagram hesabından şu sözleri dile getirdi:

"İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebilir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah’a şükürler olsun sonra da sana teşekkür ederim karıcığım. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte nice nice yaşlara aşkım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun..."

Alişan'ın bu anlamlı mesajı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Birçok ünlü isim de çifti tebrik ederek mutluluklarını paylaştı.