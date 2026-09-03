Alina Boz’un Sözleri Olay Oldu! “İki Kişilik Son Yaz”

Anne olmak için gün sayan Alina Boz, bu kez yaptığı paylaşımla duygulandırdı. 2023 yılında Umut Evirgen’le evlenen ünlü oyuncu, kızlarını kucaklarına almak için artık gün sayıyor. Hamilelik heyecanı devam ederken Boz, eşiyle geçirdiği son yazdan kalan özel kareleri takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflara bakarken geçmiş günleri hatırlayan oyuncunun yazdığı not ise dikkatlerden kaçmadı. Boz, hayatlarında yepyeni bir dönemin başladığını hissettiren sözleriyle adeta geçmişe veda etti.

İki Kişilik Son Yazlarını Yaşadılar

Alina Boz’un paylaşımındaki en dikkat çekici detaylardan biri, 2025 yazını “hayatımızın iki kişilik son yazı” olarak tanımlaması oldu.

Oyuncu, eşiyle birlikte geçirdikleri o günlerden bahsederken oldukça samimi ifadeler kullandı. Rahat ettiği kıyafetlerden arkadaşının kızının oyuncaklarıyla verdiği eğlenceli pozlara kadar küçük ama kendisi için özel anları tek tek hatırladı.

Umut Evirgen’le birlikte önlerine çıkan merdivenleri koşa koşa inip çıktıkları günleri bile unutmayan Boz, bu anıların artık farklı bir anlam taşıdığını fark etti.

Şimdi Sıra Yepyeni Bir Dönemde

Çiftin hayatı çok yakında tamamen değişecek. Kız bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Alina Boz ve Umut Evirgen, artık iki kişilik hayatlarının son günlerini yaşıyor.

Boz’un paylaşımında kullandığı ifadeler de bu değişimin heyecanını açıkça hissettiriyor. Geçmiş yazı anarken bir yandan da önlerinde yepyeni bir sayfa açılacağının sinyalini veren oyuncu, “Yeni başlangıçlara!” diyerek duygularını paylaştı.

Geçmişe Tatlı Bir Veda

Alina Boz’un paylaşımı aslında sadece eski fotoğraflardan oluşan bir yaz albümü değildi. Oyuncu, hayatının önemli bir dönemine veda ederken yeni dönemine de göz kırptı.

Eşiyle paylaştığı anıları geride bırakırken şimdi aklında bambaşka bir heyecan var. Kızlarının dünyaya gelişiyle birlikte Boz ve Evirgen için ailece geçirecekleri yepyeni bir dönem başlayacak. Görünen o ki Alina Boz, bu değişimi hem heyecanla hem de tatlı bir nostaljiyle karşılıyor.